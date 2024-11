Viac ako tisíc zamestnancov automobilky Stellantis v USA čaká prepustenie

8.11.2024 (SITA.sk) - Približne 1 100 zamestnancov automobilky Stellantis USA začiatkom budúceho roka čaká strata zamestnania. Automobilka totiž oznámila, že od 5. januára v závode v Tolede v štáte Ohio, ktorý vyrába pickup strednej triedy Jeep Gladiator, výrobu zredukuje z dvoch na jednu zmenu.Odbyt vozidiel Jeep Gladiator v tomto roku podľa webu Motorintelligence.com klesol o takmer 21 percent. Stellantis pritom chce zredukovať vysoké zásoby nepredaných automobilov.„Sú to náročné kroky, ktoré je však potrebné podniknúť na to, aby umožnili spoločnosti znovu získať svoju konkurenčnú výhodu a prípadne vrátiť výrobu na predchádzajúcu úroveň,“ vyhlásila firma o znížení výroby v Ohiu.Zásoby vozidiel Stellantis u predajcov v USA v júni stúpli nad 430-tisíc. Generálny riaditeľ automobilky Carlos Tavares v októbri uviedol, že tieto zásoby klesli za posledné mesiace o 52-tisíc kusov a spoločnosť sa snaží zredukovať ich do Vianoc pod 350-tisíc.