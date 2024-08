Viac ako tretina ľudí podľa prieskumu číta knihy aspoň raz týždenne

Takmer každý siahne po knihe

Čitateľ v inom svete

Rozhodujúcou je téma

Viac sa zaujímajú vzdelanejší

11.8.2024 (SITA.sk) - Viac ako tretina ľudí číta knihy aspoň raz týždenne. Dôvodom je, že ich knihy prenášajú do iného sveta. Vyplynulo to z prieskumu agentúr ResSOLUTION Group a Nielsen.Prieskum ukázal, že aj napriek obavám, že knihy neobstoja v konkurencii internetu a inej digitálnej zábavy, je na slovensku stále pomerne veľa ľudí, ktorí čítajú knihy.Agentúry realizovali prieskum na vzorke 500 respondentov internetovej populácie vo veku 15 a viac rokov.Prieskum ukázal, že 38 percent opýtaných číta aspoň raz týždenne, či už tlačenú alebo elektronickú knihu.O niečo viac ich je medzi ženami (41 %) ako mužmi (34 %), a tiež medzi respondentmi mladšími ako 34 rokov. Občas siahne po knihe takmer každý.„Čítame najmä preto, aby sme „unikli“ z každodenného sveta. Viac ako polovica čitateľov sa zaujíma o novinky na knižnom trhu – o nových knihách sa najčastejšie dozvedajú v obchodoch alebo od ľudí vo svojom okolí,“ priblížila agentúra ResSOLUTION Group.Aspoň raz mesačne číta 18 percent z opýtaných a 16 percent menej často.„Príležitostných čitateľov je 16 percent, čo znamená, že kniha je ich spoločníkom napríklad na dovolenke alebo keď sú chorí. Len 11 percent však nečíta vôbec,“ spresnila agentúra.Najčastejšou motiváciou pre čítanie kníh je to, že čítane privádza na iné myšlienky a prenáša čitateľa do iného sveta. Tento dôvod označilo 54 percent respondentov, pričom táto motivácia je silnejšia u žien ako u mužov.Viac ako tretina, a to 34 percent opýtaných, považuje čítanie za upokojujúce a chcú sa čítaním dozvedieť nové informácie.„Posledný uvedený dôvod je častejší u mužov ako u žien. Necelá štvrtina respondentov tiež uviedla, že prostredníctvom čítania radi prežívajú príbehy iných ľudí, čo je opäť silnejšie zastúpené u žien,“ priblížila agentúra.Prieskum ďalej ukázal, že rozhodujúcou pri výbere knihy je téma, pričom podľa tohto faktora sa rozhoduje 40 percent respondentov.„Téma, ktorá je atraktívna alebo blízka ich srdcu, je dôležitá pre 30 percent a autor knihy pre 22 percent respondentov,“ doplnila agentúra a doplnila, že zaujímavé je pozrieť sa na úlohu názorov pri najčastejšom výbere knihy.„Necelá pätina čitateľov dá napríklad na odporúčanie blízkeho človeka. Názory odborníkov sú zasa silnejším motivátorom ako napríklad hodnotenia čitateľov v internetových databázach alebo na e-shopoch,“ uviedla agentúra s tým, že 14 percent účastníkov prieskumu dá na recenzie a knižné tipy v médiách a 8 percent dá na hodnotenia odborníkov alebo knižné ocenenia.„Naopak, spomínané čitateľské recenzie na internete sú najväčšou motiváciou pre 11 percent čitateľov. Len malé percento sa najčastejšie rozhoduje na základe vyjadrenia či odporúčania vytlačeného na obálke knihy (5 %), zmienok v podcastoch (3 %) alebo podľa informácií od vydavateľov (3 %),“ doplnila agentúra ResSOLUTION Group s tým, že podobne malé percento ľudí, a to 7 percent, si vyberá knihy na základe odporúčaní známych ľudí či influencerov.Pre menej ako pätinu opýtaných, ktorí čítajú aspoň občas, je rozhodujúcim faktorom aj to, že knihu dostali ako darček.Pre 14 percent je rozhodujúca aj aktuálna popularita titulu a pre 9 percent respondentov je dôležitá aj obálka knihy či celková grafika.Prieskum tiež ukázal, že o dianie na knižnom trhu sa zaujímajú viac respondenti s vyšším vzdelaním.Najčastejšie sa čitatelia o nových knihách dozvedajú na predajných miestach. V internetových kníhkupectvách sa o nich dozvedá 45 percent čitateľov a 42 percent v kamenných predajniach.Od ľudí vo svojom okolí získava informácie o knižných novinkách 39 percent ľudí a 28 percent sa o nich dozvedá z profilov autorov a vydavateľov na sociálnych sieťach, a 20 percent opýtaných z knižníc.