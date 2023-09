Viac dronov, viac útokov a menej ruských lodí. Ukrajina chce zvýšiť ich produkciu 140-násobne

16.9.2023 (SITA.sk) - Produkcia dronov na Ukrajine v tomto roku stúpla stonásobne a do konca roka sa zvýši 140-násobne. Povedal to ukrajinský minister pre digitalizáciu Mychajlo Fedorov Zároveň uviedol, že Ukrajina testuje systémy umelej inteligencie , ktoré dokážu lokalizovať ciele na niekoľko kilometrov a viesť k ním drony, hoci externú komunikáciu narúšajú systémy elektronického boja.„Bude viac dronov, viac útokov a menej ruských lodí. To je isté," dodal Fedorov. Informuje o tom portál Sky News.Ukrajinský minister pre digitalizáciu sa takto vyjadril po niekoľkých ukrajinských útokoch na ruskú Čiernomorskú flotilu pri polostrove Krym s použitím rakiet aj námorných dronov.