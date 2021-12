Viac než dvadsaťtisíc firiem na Slovensku je ohrozených svojím okolím, najmenej ohrozené sú tie najväčšie

ohrozených

27.12.2021 (Webnoviny.sk) - Čím je spoločnosť väčšia a má vyšší počet zamestnancov, tým je na trhu vystavená menšiemu riziku. Naopak, čím menšia firma, tým väčšie množstvo ohrozujúcich faktorov na ňu vplýva z okolitého prostredia.Ako ďalej vyplýva z analýzy spoločnosti Dun & Bradstreet, 20 019 spoločností na Slovensku jeokolím, s ktorým sú ekonomicky späté. Aktuálne sa to týka 19 516 spoločností s ručením obmedzeným a 503 akciových spoločností.„Na každý subjekt vplýva jeho okolie. Či už ide o vlastníkov, materskú či dcérske spoločnosti, štatutárne orgány, dodávateľov, odberateľov. Všetci pre firmu vytvárajú potenciálne rizikové prostredie. Drvivá väčšina taktospoločností pochádza z Bratislavského kraja, až 9 415, teda takmer polovica z celkového počtu,“ uviedla analytička Dun & Bradstreet Petra Štěpánová.Negatívnym indikátorom z okolia pritom môže byť insolvencia, nespoľahlivé platenie dane, exekúcia či dlhy.Analýza ukázala, že čím vyšší obrat spoločnosť má, tým menej negatívnych indikátorov na ňu vplýva.„Celkovo 7 145 firiem s vykázaným obratom do 999 tisíc eur je negatívne ovplyvnené svojim okolím, rovnako tak firmy, ktoré majú maximálne dvoch zamestnancov (2 806). No len na tri spoločnosti, ktorých obrat presiahol 50 miliónov eur, vplýva niektorý z negatívnych indikátorov,“ dodala Štěpánová.Paradoxom tiež je, že podľa dát spoločnosti Dun & Bradstreet je v súčasnosti okolímmenej firiem, ako to bolo pred pandémiou koronavírusu. V roku 2018 bolo na Slovensku takýchto firiem 22 297, čo predstavuje o 2 278 subjektov viac ako dnes.Dun & Bradstreet je líder v poskytovaní dát a analytických riešení.