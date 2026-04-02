Pondelok 6.4.2026
Meniny má Irena
Viac než polovica Európanov priznáva, že na verejnosti občas sleduje displeje cudzích telefónov, takmer štvrtina to robí zo zvedavosti
56 % ľudí priznáva, že niekedy náhodou zachytili obsah na displejoch cudzích telefónov, 24 % respondentov to urobilo zo zvedavosti zámerne Podľa 57 % ...
2.4.2026 (SITA.sk) -
- 56 % ľudí priznáva, že niekedy náhodou zachytili obsah na displejoch cudzích telefónov, 24 % respondentov to urobilo zo zvedavosti zámerne
- Podľa 57 % účastníkov prieskumu je na to najčastejším prostredím verejná doprava
- 48 % ľudí sa domnieva, že svoj telefón používa aj na frekventovaných miestach bezpečne, 52 % však tvrdí, že obsah na displejoch cudzích ľudí je na verejnosti veľmi ľahko viditeľný
- Viac než dve tretiny mladých Slovákov majú skúsenosť s tým, že im niekto pozeral na displej telefónu
- Tretina respondentov priznáva, že na cudzích displejoch na verejnosti videla osobné údaje
- Niektorí používatelia obsah ignorujú (28 %) alebo odvrátia zrak (27 %), no časť z nich (7 %) priznáva, že sa pozerajú nenápadne ďalej
- Nové telefóny Samsung Galaxy S26 Ultra disponujú funkciou Privacy Display[1], ktorá efektívne obmedzuje pohľad na displej z bočného uhla
Nový prieskum ukazuje, že verejný priestor naprieč Európou robí z mobilných telefónov ľahko dostupný zdroj informácií pre okolie – až 56 % ľudí priznáva, že niekedy náhodne zachytili obsah na displeji cudzieho telefónu, najčastejšie vo verejnej doprave (57 %). Takmer každý štvrtý Európan (24 %) priznáva, že sa na cudzí obsah pozrel zámerne zo zvedavosti. V zornom poli okolia sa tak môžu ocitnúť aj veľmi citlivé informácie od súkromných fotografií až po údaje o bankových účtoch.
Prieskumu, ktorý Samsung realizoval pri príležitosti predstavenia modelu Galaxy S26 Ultra s novou funkciou Privacy Display, sa zúčastnilo viac ako 11-tisíc Európanov[2]. Hardvérová technológia obmedzuje viditeľnosť displeja tak, aby bol obsah čitateľný len pri priamom pohľade spredu, nie z bočného uhla, a to bez zníženia kvality obrazu[3].
Prieskum zároveň poukázal na rozdiel medzi tým, ako ľudia vnímajú bezpečnosť svojho telefónu, a realitou. Kým 48 % respondentov si myslí, že svoj telefón používa bezpečne aj na frekventovaných miestach, až 52 % tvrdí, že obsah na displejoch cudzích ľudí je na verejnosti veľmi ľahko viditeľný. Viac než štvrtina ľudí (28 %) cudzí obsah ignoruje, 27 % odvráti zrak, no 7 % priznáva, že sa pozerajú nenápadne ďalej.
38 % respondentov ďalej uvádza, že niektoré aktivity v telefóne radšej odložili na neskôr, aby sa im nikto nepozeral na displej. Z toho jasne vyplýva, že ľudia majú záujem o väčšiu kontrolu nad tým, čo je viditeľné na ich displeji vo verejných priestoroch.
Podobné zistenia priniesol aj prieskum spoločnosti Samsung na Slovensku. Viac než tri štvrtiny mladých Slovákov (18 – 35 rokov) priznávajú, že si kvôli okoliu niektorý obsah v telefóne radšej vôbec neotvoria. Najčastejšie ide o obavy o súkromie, nasledujú obavy o bezpečnosť bankovníctva a hesiel. Napriek tomu takmer polovica respondentov priznáva, že sa na verejnosti prihlasuje do bankových aplikácií.[4]
Od správ po bankové aplikácie: čo všetko je v hre
Takmer polovica respondentov (49 %) už zažila pocit, že sa im na verejnosti niekto pozerá na displej. Zároveň 21 % z nich vykonáva na verejnosti aktivity, ktoré si vyžadujú vyššiu úroveň ochrany súkromia. Používatelia si teda riziko uvedomujú, no dáta zároveň ukazujú, že obsah na displejoch býva často prekvapivo citlivý.
Tretina (33 %) Európanov uvádza, že na cudzom telefóne už niekedy videli súkromný obsah. 27 % malo pocit, že vidí niečo nevhodné.
Najčastejšie zachytený obsah zahŕňa:
- súkromné fotografie – 38 %
- tvár alebo hlas počas videohovoru – 33 %
- súkromné správy (napr. od partnera či partnerky) – 29 %
- notifikácie a profily na sociálnych sieťach – 27 %
- online nákupy – 17 %
- notifikácie a profily zo zoznamiek – 12 %
- informácie z bankových aplikácií, výpisy z účtov či transakcie – 11 %
Vo väčšine prípadov k tomu dochádza neúmyselne v úplne bežných situáciách. Vzniká tak tzv. "náhodné publikum" – ľudia, ktorí obsah na cudzom displeji uvidia bez toho, aby o to mali záujem, jednoducho preto, že sa im dostane do zorného poľa. Podľa 57 % respondentov je na to najčastejším prostredím verejná doprava, nasleduje čakanie v radoch napríklad v supermarketoch alebo obchodoch (35 %) a prostredie barov, reštaurácií či kaviarní (13 %).
Rastúci dôraz na ochranu súkromia
Ľudia si čoraz viac uvedomujú, že obsah na ich displejoch môže byť na verejnosti viditeľný pre ostatných, čo sa premieta aj do ich správania.
Len 9 % respondentov uvádza, že im neprekáža, keď sa im niekto pozerá na displej cez rameno. Naopak, 42 % v takej situácii prestane telefón používať a iba 10 % sa rozhodne nežiaduceho pozorovateľa priamo osloviť.
Zo strachu z nechcených pohľadov Európania na verejnosti najčastejšie obmedzujú činnosti, pri ktorých pracujú s citlivými údajmi. Ide najmä o bankovníctvo (62 %), zadávanie hesiel (49 %) alebo čítanie súkromných správ od blízkych (43 %).
Ako sú na tom Slováci?
- 68,7 % Slovákov už malo pocit, že im niekto pozerá do mobilu
- 87 % to prekáža (47 % výrazne, 40 % skôr áno)
- 82 % vybavuje v MHD súkromné správy
- 49 % rieši pracovné e-maily
- približne 25 % robí bankové operácie
Vo vnímaní súkromia pri používaní mobilných telefónov tak dochádza k výraznej zmene – už nejde len o nastavenia v zariadení. Dôležitú úlohu zohráva aj prostredie, v ktorom sa používatelia nachádzajú.
A práve tu prichádza na scénu nová funkcia Privacy Display v modeli Samsung Galaxy S26 Ultra. Používateľom poskytuje nový spôsob, ako chrániť citlivé informácie aj v rušnom prostredí. Ochrana súkromia je pre Samsung dlhodobo kľúčovou témou a funkcia Privacy Display to potvrdzuje, rovnako ako sedem rokov bezpečnostných aktualizácií, ktoré zabezpečujú, že ochranné nástroje zostávajú aktuálne.
Benjamin Braun, marketingový riaditeľ Samsung Europe, to komentuje: "Telefón je jednou z najosobnejších vecí, ktoré vlastníme. Uchovávame v ňom súkromné fotografie, informácie o financiách, správy aj množstvo ďalších dôležitých údajov. Sám pritom využívam verejnú dopravu takmer denne a rozhodne nechcem, aby si náhodný človek vedľa mňa prezeral obsah môjho displeja. Práve preto sme Galaxy S26 Ultra vybavili funkciou Privacy Display. Vďaka nej zostáva obsah viditeľný len pre vás."
"Dnes máme v mobiloch prakticky celý svoj život vrátane citlivých údajov a informácií. Práve preto je dôležité uvedomiť si, že ich používaním na verejnosti, napríklad v MHD či čakárni, môžeme svoje súkromie nechtiac sprístupniť aj okoliu, hoci nám to prekáža. Až 87 % Slovákov v prieskume uviedlo, že im prekáža, keď sa niekto cudzí pozerá na ich displej. Dáta z európskeho prieskumu zároveň ukazujú, že sa často necháme uniesť zvedavosťou. Takmer každý štvrtý Európan priznal, že sa zámerne pozrel na displej cudzieho mobilu, teda urobil presne to, čo jemu samotnému vadí," uzatvára PR manažérka spoločnosti Samsung Electronics Czech and Slovak Veronika Schieblová.
[1] Vyžaduje manuálnu aktiváciu v nastaveniach.
[2] Prieskum bol realizovaný medzi 11 000 používateľmi smartfónov (po 1 000 respondentov v každej krajine) vo Veľkej Británii, Francúzsku, Nemecku, Španielsku, Taliansku, Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Holandsku a Belgicku. Realizovala ho spoločnosť Censuswide.
[3] Aj pri aktivácii môžu byť niektoré informácie viditeľné, v závislosti od okolitého prostredia a ďalších faktorov (jas, pozorovací uhol a pod.). Pri zobrazovaní citlivých informácií sa odporúča opatrnosť.
[4] Zber dát prebiehal prostredníctvom aplikácie Instant Research agentúry Ipsos na vzorke 500 Slovákov vo veku 18 – 35 rokov.
nasledujúci článok >>
Vyhraj cestu na Miami: Hisense prináša fanúšikom futbalu jedinečnú šancu zažiť FIFA World Cup 2026™ naživo
Vyhraj cestu na Miami: Hisense prináša fanúšikom futbalu jedinečnú šancu zažiť FIFA World Cup 2026™ naživo
<< predchádzajúci článok
Keď spotrebiče rozprávajú príbehy: MORA prichádza s nečakanou kampaňou
Keď spotrebiče rozprávajú príbehy: MORA prichádza s nečakanou kampaňou