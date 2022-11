Viac než polovica mladistvých migrantov z lode Ocean Viking ušla z francúzskych prijímacích centier

Najprv odišli traja

Potýčka s Talianskom

18.11.2022 (Webnoviny.sk) - Viac ako polovica mladistvých, ktorí sa minulý týždeň vo Francúzsku vylodili zo záchrannej lode Ocean Viking, utiekla z prijímacích centier pre migrantov.Rada departementu Var na juhu Francúzska vo vyhlásení uviedla, že zo zariadení ušlo 26 zo 44 mladých migrantov bez sprievodu.Miestny predstaviteľ Jean-Louis Masson francúzskym médiám vysvetlil, že deň po príchode do krajiny, z centier odišli traja mladiství a zvyšok nasledoval v ďalších dňoch.Záchranná loď zakotvila vo francúzskom Toulone 11. novembra po niekoľkých týždňoch na mori, keďže jej Taliansko odmietlo poskytnúť bezpečný prístav.Osud lode viedol k potýčke medzi Francúzskom a Rímom a ohrozil úsilie Európskej únie o zdieľanie žiadateľov o azyl medzi krajinami. Na lodi sa nachádzali zachránení migranti z Eritrey, Egypta, Sýrie, Bangladéša, Pakistanu a ďalších krajín.Francúzsky minister vnútra Gérald Darmanin tento týždeň uviedol, že 44 z celkovo 234 migrantov deportujú, „keď to dovolí ich zdravie“ a aj ďalší by mohli čeliť deportácii.