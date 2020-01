Viac než polovica Slovákov podporuje zákaz držania psov na reťazi

Za zákaz sú viac ženy

21.1.2020 (Webnoviny.sk) - Zákaz držania psov na reťazi aktuálne podporuje vyše 60 percent Slovákov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus, ktorý si v decembri 2019 dalo vypracovať občianske združenie Sloboda zvierat (SZ).Ako pre agentúru SITA vysvetlila Silvia Čaňová zo SZ, výsledky ukazujú, že väčšina Slovákov považuje túto praktiku za „prežitú“ a že spoločnosť je na zákaz reťazí pripravená.Podľa prieskumu podporujú zákaz viac ženy a ľudia s vysokoškolským vzdelaním. Najvyššiu podporu mal zákaz reťazí medzi voličmi Dobrej voľby, najnižšiu podporu mu prejavili voliči strany Kotlebovci-Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS).Prieskum sa uskutočnil začiatkom decembra minulého roku na vzorke 1 008 respondentov a zohľadnili v ňom napríklad pohlavie, vek, vzdelanie, národnosť, veľkosť sídla, kraj či aktuálne volebné preferencie.Výsledky ukázali, že zákaz reťazí podporujú viac ženy ako muži (64,2 percenta) a ľudia s vysokoškolským vzdelaním (65,2 percenta). Najvyššiu podporu získal zákaz v Trnavskom kraji (75,6 percenta), naopak najnižšiu v Trenčianskom kraji, a to 43,6 percenta.„Čo sa týka volebných preferencií, zákaz najviac podporujú voliči strany Dobrá voľba (76,1 percenta), nasledujú priaznivci Slovenskej národnej strany (SNS), potom Sme rodina, Progresívne Slovensko(PS)/Spolu, Sloboda a Solidarita (SaS) a Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO). Najmenej ho podporujú voliči strany ĽSNS (52,4 percenta),“ priblížila výsledky prieskumu Čaňová.SZ realizuje niekoľko rokov kampaň Nie reťaziam, ktorá upozorňuje na často zúfalé životné podmienky slovenských psov. Súčasťou kampane bola aj petícia s 50 648 podpismi, ktorú v júli 2019 SZ odovzdala Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR). Čaňová verí, že decembrový prieskum bude užitočný aj pre MPRV SR, parlament a politické strany, ktoré považovali zákaz reťazí za predčasný a nepriechodný krok.Občianske združenie minulý rok pripravilo aj návrh zákona zakazujúceho držanie psa na reťazi formou poslaneckého návrhu. Zákon prešiel prvým čítaním. Poslankyňa Eva Antošová (SNS), ktorá zákon predložila, ho následne pozmenila a nakoniec stiahla. Preto bude podľa SZ potrebné zákon znova predložiť.Združenie uvádza, že reťaze obmedzujú voľnosť pohybu psov a napĺňanie ich fyzických a fyziologických potrieb, a to napríklad prístup k hygiene, vode a potrave či možnosť úniku pred ohrozením.Negatívne tiež ovplyvňuje celkové zdravie a pohodu psa a môže spôsobiť vážne alebo trvalé poškodenie zdravia ako sú svalová atrofia, poškodenie kĺbov, degeneratívne ochorenia, zranenia či vrastanie reťaze do krku.SZ dodáva, že držanie psa na reťazi potláča etologické a sociálne potreby zvieraťa. Dôsledkami takejto izolácie a nedostatku podnetov sú potom poruchy správania, sebapoškodzovanie či agresívne správanie a ohrozenie zdravia a bezpečnosti ľudí.