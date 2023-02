Viac než tretina opýtaných nevníma Dzurindu ako lídra Modrej koalície a iba malá časť si myslí, že sa ním stane

28.2.2023 (SITA.sk) - Mikuláša Dzurindu nepovažuje za lídra strany Modrá koalícia 35 percent ľudí a ani neočakávajú, že ním niekedy bude. 23,9 percenta ľudí priznalo, že stranu Modrá koalícia ani nepozná. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre reláciu televízie Joj Analýzy na hrane.Ako vyplynulo z výsledkov, 17,1 percenta dopytovaných vníma Dzurindu len ako človeka v pozadí strany. 10,9 percenta respondentov ho vníma ako lídra strany, pričom 5,7 percenta si myslí, že lídrom aktuálne nie je, no nakoniec sa ním stane.Agentúra zbierala dáta od 7. do 13. februára, pričom prieskum realizovala na vzorke tisíc respondentov.Z prieskumu vyplýva, že Dzurindu ako lídra vnímajú častejšie muži ako ženy a ľudia vekovej kategórie 34 – 49 rokov.Rovnako ho vnímajú ako lídra vysokoškolsky vzdelaní respondenti, obyvatelia Bratislavského, Trnavského a Košického kraja a voliči hnutia Progresívne Slovensko , hnutia Republika , strany Sloboda a Solidarita a hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti