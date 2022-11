Viaceré krajiny Balkánu zasiahli prívalové povodne (foto)

21.11.2022 (Webnoviny.sk) - Silné dažde na Balkáne počas ostatných dvoch dní viedli k prívalovým povodniam, ktoré si vyžiadali najmenej šesť obetí, rozsiahle evakuácie a napáchali značné škody. Jednou z najviac zasiahnutých oblastí bol severozápad Albánska, kde boli zaplavené tisíce akrov poľnohospodárskej pôdy a stovky domov a územie čelilo výpadkom elektriny. Úrady museli evakuovať množstvo rodín.Policajní potápači našli v pondelok v skorých ranných hodinách telá dvoch nezvestných mužov, otca a jeho syna, ktorých auto v nedeľu zaplavila voda v dedine Boge, asi 150 kilometrov severne od hlavného mesta Tirana.Hladiny riek stúpli i v Čiernej Hore a Srbsku, kde cez víkend prišli pri povodniach o život dovedna štyri osoby. V Čiernej Hore sa utopila žena a jej dve deti, keď sa ich auto zrútilo z mosta do rieky. V južnom Srbsku sa zasa po páde do rieky utopil dvojročný chlapec.Záplavy zasiahli aj oblasti na západe Kosova, kde spôsobili určité škody na budovách a zatvorenie škôl, no neboli hlásené žiadne obete.