Viaceré lyžiarske strediská na Spiši a pod Tatrami ešte sezónu neodštartovali, nepraje im počasie

18.12.2019 (Webnoviny.sk) - Viaceré lyžiarske strediská na Spiši a pod Tatrami ešte lyžiarsku sezónu neodštartovali. Počasie im zatiaľ nepraje, namiesto snehovej nádielky prišlo v týchto dňoch oteplenie. V sobotu 21. decembra však plánujú lyžovačku spustiť v stredisku SKI Litmanová v Staroľubovnianskom okrese.„Máme zasnežené dve zjazdovky a do 50 cm snehu. Pri tej biede sa nám podarilo nasnežiť toľko. Sviatky vydržíme, niektoré strediská sú na tom oveľa horšie,“ opísal podmienky pre agentúru SITA vedúci strediska Alexander Ružbašan.V stredisku Snowparku Lučivná, vzdialenom 12 kilometrov od Popradu, budú sezónu otvárať po 22. decembri. „Ak bude počas nasledujúceho víkendu pršať, tak začneme možno aj okolo 25. decembra,“ uviedol pre SITA riaditeľ strediska Miroslav Šukola, podľa ktorého vlani spustili lyžovačku tesne pred vianočnými sviatkami.„Ani sa však nesnažíme otvárať skôr, pretože žijeme skôr z tej klientely, ktorá príde do regiónu na vianočné sviatky,“ dodal.Zatvorené je zatiaľ aj SKI centrum v Levočskej doline, ktoré je vzdialené od Levoče asi šesť kilometrov. Sezónu tam zvyčajne zvyknú odštartovať počas víkendu pred Vianocami.„Boli sme pripravení na to, že lyžovačku spustíme teraz v piatok, aspoň kratšiu zjazdovku, ale vzhľadom na počasie sme to presunuli na 25. decembra. Dúfame, že sa potom ochladí, lebo cez víkend má pršať,“ informoval technický vedúci Jozef Jabrodský. Verí, že o týždeň sa podarí otvoriť aspoň jednu časť strediska.V jednom z najstarších lyžiarskych stredísk na Slovensku Ždiar Strednica (okres Poprad), ktoré sa nachádza medzi hrebeňmi Belianskych Tatier a Spišskej Magury, spustili lyžovačku už v sobotu 14. decembra. Aktuálne tam majú 40 cm snehu.„Nemáme rozprestretý všetko sneh, ktorý je nasnežený. Pre teplo, ktoré teraz nastúpilo, sme boli trošku opatrnejší,“ povedal pre agentúru SITA vedúci strediska Marián Bekeš, ktorý na tomto mieste pôsobí už 15 rokov. Trvanie lyžiarskej sezóny sa podľa jeho slov za toto obdobie výrazne skrátilo.„Za normálnych okolností sme fungovali okolo 100 až 110 dní, v maxime 119 dní, a teraz to v priemere vychádza na nejakých 85 dní,“ opísal.Nielenže sa podľa jeho slov pre nedostatok snehu neskôr začína s lyžovačkou, ale aj skôr končí, a to jarnými prázdninami. „V minulosti tomu tak nebolo. Pokračovali sme aj po jarných prázdninách, teraz už o lyžovačku po nich ani nie je záujem,“ uviedol.