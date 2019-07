Viaceré ruské aerolínie zrušili lety z a do ČR

Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 2. júla (TASR) - Ruský štátny dopravca Aeroflot a dve ďalšie letecké spoločnosti zrušili v utorok niekoľko letov medzi Ruskom a Českou republikou po tom, ako Praha zrušila povolenia na tieto lety.Zdroj z odvetvia agentúre Reuters povedal, že Česká republika urobila tento krok po tom, čo Moskva odmietla schváliť transsibírsku letovú trasu Českých aerolínií z Prahy do Soulu v Južnej Kórei. Ruské ministerstvo dopravy informovalo, že medzi ruskými a českými leteckými úradmi prebiehajú rozhovory a očakáva sa, že sa záležitosť rýchlo vyrieši.Ruská letecká spoločnosť Pobeda tiež zrušila dva svoje lety týždenne do Karlových Varov.Ural Airlines najskôr zrušili všetky lety z Českej republiky do Jekaterinburgu a Žukovského, ale neskôr oznámili, že získali povolenia na lety z Jekaterinburgu, a tak sa uskutočnia v zvyčajnom čase.Aeroflot spresnil, že bol nútený zrušiť lety SU2010/ 2011, SU2014/2015, SU2016/2017 a SU2018/2019. Napriek tomu by dva ďalšie mali odštartovať ako zvyčajne.Ministerstvo dopravy Českej republiky, ktoré má na starosti udeľovanie licencií, sa k tomu zatiaľ nevyjadrilo.