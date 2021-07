Viaceré španielske regióny sa vracajú k zákazom vychádzania, koronavírus sa šíri hlavne medzi mladými

Stopka pre interiéry barov a reštaurácií

Nárast úmrtnosti zatiaľ nezaznamenali

13.7.2021 (Webnoviny.sk) - Krátko po začiatku letnej dovolenkovej sezóny sa niektoré španielske regióny vracajú k zákazom vychádzania. Obmedzením socializácie a nočného života chcú zabrániť nárastu prípadov ochorenia COVID-19 , ktoré sa v ostatnom období značne rozšírilo predovšetkým v Katalánsku a regióne okolo Valencie.Obe oblasti na pobreží Stredozemného mora sa preto rozhodli obmedziť spoločenské zhromaždenia na maximálne 10 osôb. Zároveň obmedzili akékoľvek aktivity v neskorých nočných hodinách.V severnej provincii Astúria zasa v pondelok zakázali interiérovú činnosť v baroch a reštauráciách. Na druhej strane, súd v Aragónsku v pondelok zamietol požiadavku na zatvorenie nočných klubov.Ako uviedol Fernando Simón, ktorý v Španielsku koordinuje mimoriadne situácie v zdravotníctve, počet prípadov koronavírusu medzi ľuďmi do 30 rokov je momentálne trikrát vyšší ako priemer.Uviedol, že hoci mladší pacienti zvyčajne nepotrebujú intenzívnu starostlivosť, vysoký počet prípadov do 30 rokov pomaly zvyšuje mieru hospitalizácií.„Nárast úmrtnosti zatiaľ nezaznamenávame. A dúfame, že to tak ani nebude,“ povedal novinárom. Španielsko dosiaľ úplne zaočkovalo viac ako 21 miliónov ľudí, čo je asi 46 percent celkovej populácie, ale iba približne 600-tisíc z nich má menej ako 30 rokov.