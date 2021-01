Viaceré štáty prijímajú nové cestovné obmedzenia. Do Fínska a USA vás nepustia, do iných krajín len ťažko

Belgicko

27.1.2021 (Webnoviny.sk) - Štáty prijímajú nové „cestovné obmedzenia“ v snahe zastaviť šírenie nákazlivejších variantov vírusu, najmä takzvanej britskej mutácie. Vo svojom profile na sociálnej sieti o tom informuje štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Martin Klus (SaS).Ako dodal, výzvy na ďalšie sprísnenie hraničného režimu, ktoré zaznievali aj na minulotýždňovom videosummite Európskej únie (EÚ) , „nie sú prekvapením“.Klus priblížil, že Belgicko do pondelka 1. marca zakáže takzvané nepodstatné cezhraničné cesty. Od stredy 27. januára budú musieť ľudia cestujúci z a do Belgicka uviesť platný dôvod na prekročenie hraníc, napríklad rodinné povinnosti, pohreb či štúdium.„Tieto pravidlá sa vzťahujú aj na cudzincov s povolením na pobyt v Belgicku, ktorí musia po príchode absolvovať povinnú sedemdňovú karanténu a urobiť si test v prvý deň po príchode a tiež na konci karantény,“ spresnil štátny tajomník.Tajomník rezortu diplomacie zároveň informoval, že aj vláda v Helsinkách rozhodla o nových obmedzeniach vstupu s platnosťou od stredy 27. januára do pondelka 25. februára.Do Fínska tak môžu cestovať len občania Fínska a ich rodinní príslušníci a osoby s povolením na pobyt vo Fínsku. Ďalej osoby prichádzajúce za štúdiom či na pracovné cesty v prípadoch, keď ide o sektory kritickej infraštruktúry, ako aj vo veľmi nevyhnutných prípadoch, napríklad ak ide o rodinné záležitosti.Spojené štáty americké obnovili zákaz vstupu do krajiny pre takmer všetkých neamerických občanov, ktorí boli v posledných 14 dňoch v Brazílii, Írsku, Spojenom kráľovstve alebo v niektorej z krajín Schengenu, vrátane Slovenska.Toto opatrenie platí aj pre osoby, ktoré pri nadväzujúcich letoch prestupujú v medzinárodných tranzitných zónach letísk.Izrael od pondelka 25. januára zastavil medzinárodné lety a zaviedol kompletné uzavretie hraníc a letísk pre osobnú dopravu. Opatrenie je zatiaľ platné do nedele 31. januára, pričom výnimky sú udeľované len vo výnimočných prípadoch.„Podobne uvažuje už aj Nemecko. Podľa šéfa spolkového rezortu vnútra Horsta Seehofera je možné aj obmedzenie leteckej dopravy do Nemecka a pozastavenie medzinárodných letov tak, ako to aktuálne platí v Izraeli,“ informuje Klus.Štátny tajomník na záver dodal, že vláda v Londýne podľa všetkého už čoskoro plánuje zaviesť povinnú desaťdňovú karanténu v hoteloch pre cestujúcich z niektorých vysokorizikových krajín sveta. Platiť by to malo najmä pre prílety z krajín južnej Afriky či južnej Ameriky, ako aj z Portugalska. Pripomenul, že o podmienkach z iných častí sveta či Európy zatiaľ nebolo definitívne rozhodnuté.„Aktuálne musia takmer všetci prichádzajúci do Spojeného kráľovstva, vrátane občanov Slovenska, mať so sebou negatívny test a ešte podstúpiť aj karanténu, ktorú si možno v Anglicku skrátiť druhým negatívnym testom po piatich dňoch,“ uzavrel Klus.