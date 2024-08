Viacerí ministri Ficovej vlády majú nabehnuté na „uterák do ringu“, tvrdí Majerský (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

16.8.2024 (SITA.sk) - „Na uterák do ringu“ majú nabehnuté viacerí ministri súčasnej vlády . Skonštatoval to na piatkovej tlačovej besede predseda Kresťanskodemokratického hnutia Pripomenul pritom, že v prípade ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SNS) a ministra spravodlivosti Borisa Suska Smer-SD ) už opozícia odovzdala podpisy na zvolanie mimoriadnych schôdzí parlamentu zameraných na vyslovenie nedôvery.„My sme už pred časom dávali podpisy na odvolanie ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej ,“ zdôraznil Majerský s tým, že po poslaneckom prieskume v trenčianskej nemocnici má aj ona nabehnuté „na uterák“.„A rekonštrukcia vlády by sa minimálne v týchto troch prípadoch udiať mala,“ dodal šéf KDH.