Viacerí slovenskí hráči zmenili v českej extralige klub, dres menia aj Graňák či Ďaloga

Kudrna a Sukeľ pod Országhom

Trio Kanaďanov do Hradca Králové

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.5.2021 (Webnoviny.sk) - V noci z piatka na sobotu sa v českej hokejovej extralige oficiálne začalo prestupové obdobie pre novou sezónou a kluby začali zverejňovať zmeny vo svojich kádroch. Tie sa týkajú aj slovenských hráčov pôsobiacich v Česku či hokejistov, ktorí doteraz hrali na Slovensku a mieria do najvyššej českej hokejovej súťaže.Útočníci Andrej Kudrna a Matúš Sukeľ, ktorí doteraz pôsobili v Sparte Praha, sa sťahujú do Litvínova a hrať budú pod slovenským koučom Vladimírom Országhom.Obranca Dominik Graňák, ktorý doteraz pôsobil v Karlových Varoch a hosťoval v Hradci Králové, má namierené do Plzne.Iný bek Marek Ďaloga sa sťahuje z Pardubíc do Komety Brno, kam by podľa webu hokej.cz mohli zamieriť aj dvaja finalisti slovenskej extraligy vo farbách Popradu Marcel Haščák a Dávid Skokan.Z kádra druhého finalistu slovenskej ligy HKM Zvolen odchádza mladý útočník Miloš Kelemen a hrať bude za Mladú Boleslav, do ktorej mieri z Kladna aj brankár Andrej Košarišťan a obranca Adam Jánošík zo Švédska.Hradec Králové zase získal trio z najvyššej slovenskej súťaže - z Nových Zámkov fínskeho brankára Henriho Kiviaha a z Michaloviec Kanaďanov Christopha Lalancetta s Graemom McCormackom.Zo zvolenského kádra sa pravdepodobne porúča do Česka aj Radovan Bondra, ktorý údajne mieri do Vítkovíc, kam prestúpil Radoslav Tybor doteraz pôsobiaci v Pardubiciach.Tomáš Mikúš by po pôsobení v Karlových Varoch mal pôsobiť na druhom konci Česka v Zlíne, kam by mohol prísť aj obranca Peter Trška naposledy hrajúci v Brne.Liberec sa údajne zaujíma o útočníka Martina Faško-Rudáša, ktorý doteraz hral za Banskú Bystricu.