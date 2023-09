Viacero obvodov by podľa politológa zlepšilo slovenský volebný systém, posilniť by sa malo aj „krúžkovanie“

Jeden obvod treba riešiť

Prerozdeľovanie mandátov

8.9.2023 (SITA.sk) - Slovenský volebný systém pre voľby do Národnej rady (NR) SR by mohlo zlepšiť zavedenie viacerých volebných obvodov, namiesto existujúceho jedného volebného obvodu, myslí si politológ Jakub Bardovič z Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave „Uvedomujem si, že len nedávno prijal parlament úpravu Ústavy a toto nastavenie tam ukotvil vo väčšej právnej sile, ako to bolo doteraz. Chápem to ale ako paradoxnú situáciu, keďže napríklad OĽaNO malo vo volebnom programe pre voľby v roku 2020 zavedenie ôsmych volebných obvodov. Dokonca v roku 2016 kládol tento subjekt vo svojom programe ešte výraznejší dôraz na regionálne zastúpenie a operoval aj s pojmom ako je zmiešaný volebný systém. Inak na tom nebola v roku 2020 ani strana Za ľudí, ktorá chcela napríklad vstúpiť aj do štruktúry kandidátnych listín reflektujúc práve regionálnosť," uviedol Bardovič v rozhovore pre agentúru SITA Napriek tomu ale považuje dôsledky tohto nastavenia za tak výrazné, že si myslí, že by bolo potrebné riešiť existenciu jedného volebného obvodu, a to zavedením viacerých volebných obvodov.Bardovič je tiež toho názoru, že súčasná územná štruktúra Slovenska môže ponúknuť také rozdelenie, ktoré by nemuselo výrazne narušiť požadovanú proporčnosť slovenského volebného systému.Politológ okrem toho vníma nedostatky i v mechanizme prerozdeľovania mandátov. Rovnako aj uzatváracia klauzula podľa Bardoviča narazila na svoje limity a je potrebné, aby sa prispôsobila dobe.„V konečnom dôsledku je z môjho pohľadu potrebné posilniť aj prednostné hlasovanie, a to aspoň v zrušení minimálnej hranice, ktorú je potrebné naplniť pre to, aby sa zohľadňovalo," uzavrel politológ.