Vianoce s Luskáčikom budú

Tvorcovia, ktorí stoja za čarovnou divadelnou krabičkou:

20.12.2021 (Webnoviny.sk) -V divadelnej krabičke nájdu naši najmenší diváci brožúrku s detským divadelným pasom, ktorá bude ich novým osobným sprievodcom kúzelným svetom divadla.Prostredníctvom nej sa deti zoznámia so všetkými troma umeleckými súbormi, nájdu v nej prehľad všetkých detských a rodinných inscenácií SND. Ku každej z nich čakajú na deti tvorivé úlohy, ktoré rozvíjajú aj ich vedomosti a kritické myslenie. Vypĺňať ich budú môcť ceruzkou s motívom Luskáčika, ktorá je súčasťou každej krabičky."Umenie obohacuje o nové myšlienky a idey, pomáha pri prekonávaní nástrah v súčasnom pretechnizovanom svete. Divadelné predstavenia deťom poskytujú pohľad na život plný zázrakov, spontánnej hravosti, kamarátstva a šťastných koncov, ktoré sú veľmi potrebné pre reálny život. Divadlo prináša nielen zábavu a šťastie, ale vplyvom divadelného zázraku deťom pomáha zvyšovať aj ich emocionálnu inteligenciu,” hovorí o vplyve divadla na detského diváka školská psychologička Gabriela Herényiová.Brožúrka s detským divadelným pasom obsahuje aj informácie o dĺžke a náročnosti predstavenia, ktoré môžu rodičom pomôcť pri výbere ďalšej vhodnej inscenácie pre svojich malých divadelníkov.Každý vlastník detského divadelného pasu sa navyše môže zapojiť do veľkej divadelnej výzvy. Za každé navštívené predstavenie získa od nás nálepku. Ak vyzbiera všetkých 10 nálepiek a dá o tom vedieť na uvedenej emailovej adrese, neminie ho veľké divadelné prekvapenie."Láska k divadlu sa začína v detstve. Detskí diváci sú pre nás mimoriadne dôležití, lebo veríme, že sa k nám budú vracať aj v dospelosti. Prostredníctvom hry chceme do SND prilákať čo najviac rodín, zatraktívniť im návštevu divadla a ukázať, že pre najmenších divákov je divadlo predovšetkým zážitok a veľká zábava,” hovorí generálny riaditeľ SND Matej Drlička.Súčasťou balíčka je aj kartová hra Čierny Peter. Obsahuje 33 ilustrovaných kariet, ktoré pestro a nápadito zobrazujú hlavných hrdinov každého predstavenia. Ich autorkou je mladá talentovaná výtvarníčka Hedviga Guttierez.Čarovná divadelná krabička sa dá zakúpiť v pokladnici SND, napríklad aj ako milý darček pod vianočný stromček spolu s darčekovými poukážkami.K Vianociam SND pripravilo aj ďalšie darčekové predmety s motívom Luskáčika, ktoré sa dajú aj v čase zatvoreného divadla zakúpiť v pokladnici SND až do 23. decembra. Okrem darčekových poukážok si v pokladnici môžete zakúpiť krásne plátenné tašky, ceruzky, hrnčeky aj baliaci papier, či elegantné rúška s logom SND.Obľúbený balet Luskáčik sa počas Vianoc bude dať vidieť online na portáli navstevnik.online 23. decembra o 17.00 h, a 24. a 25. decembra o 10.00 h. Henrich Gibala – texty a úlohyHedviga Guiterrez – ilustrácieKatarína Balážiková – grafický dizajnInformačný servis