Vianočná burza pomoci Prešovského samosprávneho kraja priniesla výťažok takmer tritisícsedemsto eur

Na burze mali jedenásť stánkov

Výťažok rozdelia v budúcom roku

25.12.2024 (SITA.sk) - Tretí ročník Vianočnej burzy pomoci Prešovského samosprávneho kraja (PSK) priniesol výťažok takmer 3 700 eur. Krajská nadácia ho medzi svojich žiadateľov o pomoc prerozdelí na svojom prvom zasadnutí roku 2025.Ako informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová , vianočnú burzu navštívili v priestoroch Úradu PSK v priebehu deviateho decembrového dňa stovky ľudí. Verejnosť si mohla zakúpiť za symbolické ceny ponúkaný tovar, a tak prispieť na pomoc núdznym.„Zakúpením vianočných dobrôt a ozdôb z dielne župných stredných škôl a zaradení sociálnych služieb, ako aj kníh z ponuky regionálnych knižníc, prispeli na dobrú vec, a to na pomoc tým, ktorí Nadáciu PSK na podporu rodiny požiadali o pomoc. Obyvatelia a partneri kraja pre nich pomohli vyzbierať takmer 3 700 eur,“ uviedla Jeleňová.Tohtoročná burza ponúkla celkovo 11 predajných stánkov. Prezentovali sa v nich štyri župné stredné školy, ktoré ponúkli vlastnoručne vyrobené vianočné pečivo, medovníky, perníky, cukrovinky, aj tradičné koláče. Ozdoby a dekorácie na vianočné stromčeky a stoly pripravili štyri zariadenia sociálnych služieb, ktoré zriaďuje prešovská krajská samospráva.Ani tento rok na burze nechýbali knižné tituly rôznych žánrov od dvoch župných knižníc. Ich predajné stánky obsahovali beletriu pre deti a mládež od slovenských aj zahraničných autorov, ale aj populárno-náučnú literatúru, a to najmä encyklopédie.Vianočné výrobky ponúkla tiež samotná Nadácia PSK pre podporu rodiny. Jej stánok vlastnoručne vyrobenými produktami naplnili ďalšie župné zariadenia sociálnych služieb. Verejnosť v nich mohla okrem iného nájsť sviečky, svietniky, voňavé vankúšiky, šperkovnice či drevené betlehemy aj adventné vence.Výťažok z burzy prerozdelí nadácia medzi jednotlivcov a rodiny, ktoré ju kontaktovali so žiadosťou o pomoc. „Stane sa tak na prvom zasadnutí Správnej rady nadácie v roku 2025, ktorá by sa mala stretnúť už v prvých mesiacoch nového roka,“ doplnila Jeleňová.