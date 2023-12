Vianočná koleda Tichá noc, svätá noc zaznela prvýkrát pred 205 rokmi

Atmosféru a čaro Vianoc už viac ako dve storočia umocňuje nielen v Európe, ale aj v iných častiach sveta najznámejšia vianočná koleda Tichá noc, svätá noc. V súčasnosti sa spieva už vo vyše 350 jazykoch a dialektoch. Aj na Slovensku sa táto svetoznáma rakúska pieseň hrá a spieva v období adventu a Vianoc nielen v kostoloch, ale aj na adventných a predvianočných koncertoch v divadlách i koncertných sálach.





Dnes (24. decembra) uplynie 205 rokov odvtedy, kedy zaznela po prvý raz v kostolíku sv. Mikuláša v rakúskom Oberndorfe.Táto svetoznáma koleda vznikla vlastne vďaka náhode. Kostol sv. Mikuláša v blízkosti Salzburgu postihla v roku 1818 veľká nepríjemnosť - myši prehrýzli mechy organu.Kaplán Joseph Mohr (1792 - 1848), ktorý bol známy svojim sociálnym cítením a skromným životom, to zistil 23. decembra a o deň neskôr 24. decembra mala byť vianočná omša, ktorá sa nedala odslúžiť bez hudby. Na Štedrý deň ráno sa vybral za svojím priateľom, učiteľom a organistom Franzom Xaverom Gruberom (1787 - 1863), ktorý žil v neďalekej dedine Arnsdorf. Vo vrecku mal papier s básňou Tichá noc, svätá noc, ktorú napísal pred dvoma rokmi. Melódia však chýbala.Mohr svojho priateľa úpenlivo prosil, aby text zhudobnil. Gruber dojatý textom piesne, jeho posolstvom pokoja a lásky, skomponoval za necelú hodinu melódiu, ktorá prežila viac viac dve storočia.Pieseň Tichá noc, svätá noc zaznela po prvýkrát 24. decembra 1818 a razom sa začala šíriť do ďalších rakúskych miest i obcí a postupne aj do iných krajín.Keď si pieseň Tichá noc, svätá noc vypočul pruský kráľ Friedrich Wilhelm IV., stalo sa tak na Štedrý deň roku 1853, bol nadšený. Dvornému koncertmajstrovi nariadil nájsť autorov. Úloha to však bola priam sizyfovská. Autori nesmrteľnej piesne boli totiž obyčajní ľudia, navyše Mohr už bol po smrti. Skladateľa Grubera neúspešne hľadali celý rok a možno by ho ani nikdy nenašli, nebyť náhody.V roku 1854 pripravoval salzburský zbor vianočný program, v ktorom nechýbala pieseň Tichá noc, svätá noc. Jeden z členov zboru, mladík Felix Gruber, ju však spieval nie celkom tak, ako to vyžadoval zbormajster. Keď mu udelil pokarhanie, Felix namietal, že pieseň spieva presne tak, ako ho to naučil jeho otec a ten vie najlepšie, ako sa majú správne spievať piesne, ktoré sám skomponoval. Šéf zboru dobre poznal dvorného koncertmajstra a rovnako aj príkaz pruského kráľa.Vďaka tejto príhode prežil Franz Gruber zvyšok života ako slávny človek. V chráme sv. Mikuláša v Oberndorfe visí plaketa s nápisom: "Učiteľ Franz Gruber tu 24. decembra 1818 napísal melódiu piesne Tichá noc, svätá noc a vikár Joseph Mohr zložil jej slová."