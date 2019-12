Vianočná pieseň All I Want for Christmas Is You od Mariah Carey prvýkrát dobyla Billboard Hot 100

Dominuje aj rebríčku v streamovaní

Rekord medzi sólovými umelcami





Mariah Carey pôsobí na hudobnej scéne od konca 80. rokov minulého storočia. Debutový, eponymný album vydala v roku 1990, pričom v novembri 2018 uviedla na trh už pätnástu štúdiovku Caution. Na celom svete predala viac ako 200 miliónov kópií albumov.



Získala desať American Music Awards či päť cien Grammy. Venuje sa tiež herectvu, účinkovala napríklad v snímkach Ženích na úteku (1999), Stať sa hviezdou (2001), Tennessee (2008), Precious (2009) alebo Komorník (2013).



V roku 2002 sa tiež predstavila v jednej epizóde seriálu Ally McBealová (1997 - 2002) a v roku 2016 zase v jednej časti projektu Empire (2015). Od augusta 2015 má hviezdu na Hollywoodskom chodníku slávy.





17.12.2019 (Webnoviny.sk) - Vianočný hit All I Want for Christmas Is You americkej speváčky Mariah Carey po prvý raz po 25 rokoch dobyl hudobný rebríček Billboard Hot 100. Skladba, ktorá vyšla v roku 1994 na albume Merry Christmas, je pritom len druhou vianočnou piesňou, ktorá sa dostala až na vrchol rebríčka. Naposledy sa tak stalo na prelome rokov 1958 - 1959, keď mu kraľoval The Chipmunk Song.All I Want for Christmas Is You sa po prvý raz dostala do top 10 rebríčka Hot 100 v decembri 2017. Vlani sa v ňom dostala najvyššie na tretiu priečku.Okrem rebríčka Hot 100, ktorý spája dáta zo streamovania, vysielania v rozhlase a predaja v USA, All I Want for Christmas Is You dominuje tiež rebríčkom v streamovaní a digitálnom predaji. Prvé miesto má už 38 týždňov aj v rebríčku sviatočných piesní.Umiestnenie spomínanej skladby na prvej priečke je pre Carey vo viacerých smeroch významné. Je to napríklad jej 19. skladba na prvom mieste rebríčka Hot 100, čím sa zvýšil jej rekord medzi sólovými umelcami. Celkový rekord skladieb na prvej priečke rebríčka drží kapela The Beatles s 20 piesňami.Speváčka je tiež jednou z mála interpretov, ktorá mala svoju pieseň na prvom mieste rebríčka v každom z uplynulých troch desaťročí. Medzi umiestnením jej prvej piesne na vrchole rebríčka (Vision of Love v auguste 1990) a zatiaľ poslednej (All I Want for Christmas) pritom ubehlo rekordných 29 rokov, štyri mesiace a dva týždne. Pred Carey mala toto prvenstvo Cher s 27 rokmi a piatimi mesiacmi.Informácie pochádzajú z webstránky www.billboard.com a archívu agentúry SITA.