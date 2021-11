Vianočná pošta je opäť k dispozícii, deti môžu Ježiškovi poslať list či pohľadnicu

Deti môžu posielať aj kresby

Viac ako dva milióny pozdravov

Predstavili špeciálnu vianočnú známku

19.11.2021 (Webnoviny.sk) - Deti môžu najneskôr do 17. decembra opäť poslať list či pohľadnicu Ježiškovi cez projekt Vianočná pošta na adresu „Ježiško 999 99“.Pohľadnicu vedia záujemcovia poslať aj z mobilu či počítača cez aplikáciu Moja pohľadnica. Slovenská pošta pohľadnicu vytlačí a doručí.Hovorkyňa Slovenskej pošty (SP) Iveta Dorčáková upozornila, že dôležité je uviesť aj spiatočnú adresu. Ježiško pisateľom odpovie nielen v slovenčine, ale aj v angličtine či v Braillovom písme a k odpovedi pribalí aj darček.Spoločne s listami môžu deti posielať aj kresby, tie však musia byť na samostatnom hárku papiera. Následne z nich odborná porota vyberie tú najkrajšiu, ktorá sa stane námetom budúcoročnej vianočnej známky.Do oficiálnej schránky v Rajeckej Lesnej dorazil prvý list Ježiškovi 21. júla 2021 od Emky zo Zvolena a prvý list zo zahraničia, konkrétne z Nemecka, prišiel 20. augusta 2021.Generálny riaditeľ SP Martin Ľupták priblížil, že projekt Vianočnej pošty organizujú 23.-krát.„V tomto roku sme Ježiškovi do Rajeckej Lesnej doručili už takmer 1 100 listov, z čoho 660 bolo zo Slovenska a zo zahraničných krajín dominovali Nemecko, Čína, Rusko, Taiwan, Hongkong i Francúzsko,“ povedal.Dorčáková doplnila, že pozdravy, kresby môžu deti z celého sveta posielať Ježiškovi od roku 1999. Na Ježiškovu adresu prišlo od vzniku projektu viac ako dva milióny pozdravov.Vlani putovalo do Rajeckej Lesnej celkom 93 208 listov zo 42 štátov sveta. Najviac, vyše 91-tisíc listov obdržali zo Slovenska, z toho 164 bolo od nevidiacich.Top desať zahraničných krajín, odkiaľ prišlo najviac detských listov sú Česká republika, Rusko, Hongkong, Japonsko, Nemecko, Veľká Británia, Rakúsko, Ukrajina, Čína a USA. Vianočná pošta prišla aj od detí z Mexika, Malajzie aj Singapuru.Súčasťou otvorenia aktuálneho ročníka Vianočnej pošty bolo aj predstavenie špeciálnej vianočnej poštovej známky „Vianočná pošta 2021“, so špecifickým symbolom T2 50g, ktorá zodpovedá cene 65 centov.Námetom tohtoročnej príležitostnej poštovej známky je kresba od Kristíny Gubienovej z Komárna, na ktorej dve postavy pozorujú kométu, ktorá symbolizuje príchod Vianoc.„Autorkou motívu FDC je Radka Ptáková z Turian. Jej farebný, veselý snehuliak s vianočnými ozdobami nás vyzýva k dobrej nálade a tešeniu sa na najkrajšie sviatky roka,“ doplnila Dorčáková. Predlohou vianočnej pečiatky FDC je anjelik, ktorého autorkou je Nelka Šoučíková z Banskej Štiavnice.Všetky kresby vybrala Realizačná komisia známkovej tvorby z obrázkov, ktoré boli poslané spolu s vianočnými listami v roku 2020. Grafickú úpravu výtvarných návrhov zhotovil grafický dizajnér Boris Meluš.