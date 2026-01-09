Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

Vianočná špička v telemedicíne: MEDDI prijímala nového pacienta každých 39 sekúnd


Tagy: MEDDI app PR Telemedicína

Aj tento rok však zdravotníckemu systému výrazne pomohla telemedicína. V najväčšej špičke, ktorá nastala po desiatej hodine dopoludnia, pribúdal v sieti MEDDI app nový pacient v priemere každých 39 sekúnd, ...



new project 676x444 9.1.2026 (SITA.sk) - Aj tento rok však zdravotníckemu systému výrazne pomohla telemedicína. V najväčšej špičke, ktorá nastala po desiatej hodine dopoludnia, pribúdal v sieti MEDDI app nový pacient v priemere každých 39 sekúnd, pričom čakacia doba na lekára sa podarilo udržať na úrovni približne jednej minúty.


Počas sviatočného obdobia od 22. decembra do 1. januára sa na Slovensku prostredníctvom MEDDI app obrátilo takmer 4 000 pacientov. Vo všetkých krajinách, kde MEDDI pôsobí, bolo počas sviatkov ošetrených viac než 11 000 pacientov. "Priemerný denný počet pacientov vzrástol oproti bežným dňom o 186 percent. Vďaka plánovanému posilneniu kapacít a robustnej technológii sme však túto záťaž zvládli bez zníženia kvality starostlivosti," uvádza Jiří Pecina, predseda predstavenstva spoločnosti MEDDI hub.

Používatelia aplikácie môžu na diaľku kontaktovať všeobecného lekára alebo pediatra prostredníctvom zabezpečeného videohovoru alebo chatu. Lekári počas sviatkov na Slovensku vystavili 429 eReceptov. Približne 30 percent pacientov tvorili deti. Až 80 percent prípadov sa podarilo vyriešiť kompletne na diaľku bez nutnosti ďalšej návštevy zdravotníckeho zariadenia.

Služby MEDDI app sú na Slovensku dostupné pre poistencov poisťovní Dôvera a Všeobecná zdravotná poisťovňa. Svojim zamestnancom ich poskytujú aj mnohé firmy alebo ich majú k dispozícii klienti VISA, ktorí sú držiteľmi prémiových kariet Gold a Platinum.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Vianočná špička v telemedicíne: MEDDI prijímala nového pacienta každých 39 sekúnd © SITA Všetky práva vyhradené.

