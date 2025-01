Vianočná výzdoba v Poprade bude svietiť dlhšie, samospráva vyšla v ústrety širokej verejnosti

Záujem domácich i návštevníkov

Vianočné mestečko

2.1.2025 (SITA.sk) - Vianočná výzdoba v Poprade bude svietiť dlhšie než mesto pôvodne plánovalo. Ako informovalo na sociálnej sieti, hoci mala byť v prevádzke jeden mesiac, teda do 6. januára 2025, napokon ju ponechajú do nedele 12. januára.Dôvodom je veľký záujem domácich i návštevníkov mesta, ktorý sem prichádzajú, aby si ju obzreli. Podľa primátora mesta Antona Danka samospráva vyšla v ústrety širokej verejnosti.„Ľudia nám zaslali množstvo e-mailov, prijali sme nemálo telefonátov i osobných žiadostí o predĺženie tejto lehoty. Želali si to jednak samotní Popradčania, ale aj návštevníci nášho mesta či zástupcovia cestovných kancelárií, ktoré organizujú poznávacie zájazdy do Popradu práve kvôli úžasnej vianočnej výzdobe," vysvetlil.Posledným dňom rozsvietenia vianočnej výzdoby v Poprade tak bude spomínaná nedeľa. Každodenne sa zapína spolu s verejným osvetlením a vypína o 23:00. Vianočné mestečko v blízkosti fontány na Námestí sv. Egídia bude otvorené naďalej až do 20. januára.V desiatich predajných stánkoch ponúka nápoje i občerstvenie. Vďaka vianočnej, respektíve novoročnej atmosfére sa tak dá podľa mesta očakávať v centre na prechádzkach množstvo ľudí aj v prvých dvoch dekádach nového roka.