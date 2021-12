Vianočná zbierka #GivingTuesday poteší viac ako 450 seniorov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.12.2021 (Webnoviny.sk) -"V Henkel Slovensko sa každoročne obraciame na zamestnancov s výzvou i inšpiráciou, ako sa zapojiť do #GivingTuesday a prispieť hoci len drobným darom. Pomáhať skupine seniorov v jesenných i zimných mesiacoch je pre nás už tradícia a teší nás záujem i participácia kolegov," vysvetľuje Dominika Chovanová, CSR manažérka spoločnosti Henkel Slovensko.Spoločná pomoc v Henkel Slovensko bola aj v tomto roku nasmerovaná k seniorom, ktorých spoločnosť dlhodobo podporuje a pomáha im vo svojich CSR aktivitách. Urobiť krajšie Vianoce seniorom mohli zamestnanci viacerými spôsobmi – zakúpením vybraných Henkel produktov (sprchový gél, šampón, zubná pasta, mydlo a krém na ruky) a odovzdaním ich na zbernom mieste v sídle spoločnosti alebo zapojením do online zbierky ľubovoľným finančným príspevkom cez aplikáciu BenefitPlus.Do finančnej zbierky sa zapojilo viac ako 240 zamestnancov. Spoločne prispeli sumou 2 800 eur. Ďalšia stovka zamestnancov prispela produktami. Prostriedky zo zbierky putovali na zakúpenie chýbajúcich produktov do pripravovaných balíčkov. Spoločnosť do vianočného projektu rovnako zapája aj chránenú dielňu, ktorá na mieru šije plátenné udržateľné a praktické vrecká, do ktorých sú potom produkty zabalené."Udržateľnosť, praktickosť, minimalizácia odpadov a holistický prístup sú pre nás kľúčom každej aktivity, a preto veľmi radi spolupracujeme s chránenými dielňami. Veríme, že aj takto vieme zdvojnásobiť radosť ako u seniorov, tak u pracovníkov v chránenej dielni, a podporiť lokálnu tvorbu," uvádza Zuzana Kaňuchová, riaditeľka Korporátnej komunikácie Henkel Slovensko, Česko a Maďarsko.Vyše 450 vianočných balíčkov poputuje do troch vybraných seniorských domovov: Domov pri kríži – zariadenie pre seniorov v Dúbravke, Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov v Rači a Archa – domov seniorov na bratislavských Kramároch. Všetky balíčky vlastnoručne zabalili dobrovoľníci z radov zamestnancov spoločnosti Henkel Slovensko a odovzdali ich zástupcom z týchto domovov, aby si ich seniori určite našli pod vianočným stromčekom na Štedrý deň.Spoločnosť Henkel Slovensko má taktiež dlhoročnú tradíciu aktivít spoločenskej zodpovednosti a firemného dobrovoľníctva. Za roky 2018 2021 bola ocenená cenou Senior friendly za aktívnu pomoc seniorom vo viacerých oblastiach života. Spoločnosť v rámci iniciatívy "Sklad v núdzi" celoročne v spolupráci so samosprávami miest a obcí posiela produkty s ukončenou distribúciou organizáciám, ktoré pomáhajú seniorom žijúcim osamelo alebo v sociálne znevýhodnenom prostredí. V minulosti spoločnosť rovnako organizovala v iniciatívu "Shoe box", v ktorej plnila seniorom drobné priania darčekmi, ktoré sa zmestia do krabice vo veľkosti krabice od topánok. V poslednom ročníku iniciatívy Shoe Box zamestnanci splnili želania 299 seniorom. Iniciatíva bola nástupom pandémie aktualizovaná na aktivity #GivingTuesday, ktoré nie sú podmienené fyzickou prítomnosťou zamestnancov na pracovisku.V rámci strategického dobrovoľníckeho programu Henkel helps , zameraného na pomoc seniorom a odbúravanie medzigeneračnej priepasti, dobrovoľníci venujú svoj voľný čas rôznorodým aktivitám so seniormi v oblasti umenia, cestovateľských klubov, prechádzok, manuálnej pomoci či návšteve seniorských domovov. Počas pandémie sú tieto aktivity realizované prípravou online newslettra či videonahrávkami, v ktorých dobrovoľníci čítajú seniorom vybrané literárne diela.Informačný servis