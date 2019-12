Vianočné nákupy sú po 30 rokoch pre Slovákov dostupnejšie

Zlatú nedeľu využili na predvianočné nákupy aj obyvatelia Stredoslovenského kraja. Najväčší ruch bol v banskobystrickom obchodnom dome Hron, ktorý slúži spotrebiteľom práve dva roky. Archívna snímka. Foto: TASR / J. Valko Foto: TASR / J. Valko

Bratislava 24. decembra (TASR) - Vianočné nákupy sú po 30 rokoch výrazne dostupnejšie. Ukázalo to porovnanie nákladov domácností na ne medzi rokmi 1989 a 2019. Podľa spotrebiteľského koša, ktorý zostavili analytici CFD World a Centra ekonomických a trhových analýz Praha (CETA), stál vianočný nákup v roku 1989 viac ako štvornásobok priemernej mzdy. Tento rok rovnaký sortiment vyjde rodinu na niečo viac ako polovicu priemernej mzdy.V súčasnosti sú ceny, s výnimkou elektroniky, ktorá bola v roku 1989 stále ťažko dostupným a luxusným tovarom, oveľa vyššie ako v minulosti. To však platí aj o mzdách. Analýza vychádza z vývoja nominálnej mzdy, ktorá sa za 30 rokov zdvihla na viac ako desaťnásobok.Oblečenie stojí v súčasnosti osemnásobok, vianočný stromček takmer šesťnásobok ceny roka 1989, naproti tomu vybraný televízor zostal približne rovnako drahý. Obdobne pri vybraných potravinách vzrástli nominálne ceny v rozmedzí trojnásobku až sedemnásobku, teda menej, než o koľko sa zvýšila mzda. Výnimkou, ktorá skoro presne kopírovala rast mzdy, je mlieko a iba u neho tak možno konštatovať, že je tento rok pre spotrebiteľov "rovnako drahé" ako za socializmu.priblížil hlavný analytik CFD World Martin Krištoff.Pri porovnávaní kúpnej sily medzi rokmi 1989 a 2019 nemožno opomenúť, že v súčasnosti existuje oveľa pestrejší sortiment spotrebného tovaru a jeho dostupnosť je, napríklad aj s prihliadnutím na možnosti internetového obchodu, neporovnateľná v prospech súčasnosti. Zvlášť v oblasti elektronických zariadení nemožno porovnávať roky 1989 (ale ani 2004) so súčasnosťou. Dnešná ponuka je oveľa širšia a samotné zariadenia sú výrazne lepšie.doplnil analytik CETA Michal Hejl.