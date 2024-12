Vianočné trhy oživia atmosféru na námestiach aj pod Tatrami

Zabíjačkové špeciality

„Primátorské pankuški“

Seriál programov

12.12.2024 (SITA.sk) - Piatok 13. decembra odštartuje vo viacerých mestách pod Tatrami vianočné trhy. Ich v poradí 34. ročník sa uskutoční v Spišskej Novej Vsi v centre na Letnej ulici, 21. ročník Tradičného vianočného jarmoku bude mať svoje miesto na Námestí sv. Egídia v Poprade. Podobnou atmosférou ožije aj Námestie sv. Mikuláša a Obchodná ulica v Starej Ľubovni.Na Vianočnom trhu v Spišskej Novej Vsi sa od soboty do nedele zúčastní do 120 predajcov a poskytovateľov služieb.Ako informovala pracovníčka mesta pre styk s médiami Edita Gondová , ponúknu spotrebný i potravinársky tovar, vianočné stromčeky, výrobky z dreva i prútia či občerstvenie. Aj tento rok bude počas neho prezentovaná zabíjačka s ponukou zabíjačkových špecialít.„Počas Vianočného trhu sa budú otužilci, Pstruhy Slovenského raja, kúpať priamo v centre mesta pri Levočskej bráne. Navyše každého odvážlivca, ktorý vojde do kade z vodou, odmenia živým pstruhom. Takýmto zábavným spôsobom sa snažia propagovať zdravý životný štýl, ku ktorému patrí aj otužovanie,“ priblížila Gondová.V piatok 13. decembra môže verejnosť v stánku pred Levočskou bránou ochutnať takzvané „primátorské pankuški“. Vianočnú atmosféru trhu bude dotvárať kultúrny program, ktorý pripravilo Mestské kultúrne centrum na pódiu pred Levočskou bránou na Letnej ulici. Pôjde o predstavenia pre najmenších divákov i milovníkov folklóru.V Poprade bude pre návštevníkov k dispozícii 108 stánkov s rôznym sortimentom, a to nie len v podobe gastronomických špecialít, ale aj vianočného tovaru všetkého druhu.„V sobotu dopoludnia je pripravená tradičná zabíjačka s ochutnávkou špecialít po celý deň. Jarmok bude obohatený o sprievodný kultúrny program, ktorý bude situovaný na pódiu v priestore medzikostolia,“ avizovala samospráva na sociálnej sieti.Pokračovať bude aj seriál programov Popradské Vianoce, ktorý ponúkne cez víkend filmové predstavenie i divadielko pre deti, koncert cirkevných speváckych zborov a v nedeľu večer aj III. adventný vežový koncert v podaní Dychovej hudby Popradčanka. Samotné vianočné trhy potrvajú do 21. decembra.Vianočné trhy v Starej Ľubovni budú od piatka do 20. decembra na pešej zóne na Obchodnej ulici a v dňoch 13. a 14. decembra aj na Námestí sv. Mikuláša. Ponúknu tradičné vianočné remeselné výrobky, ale aj pestrý program pre deti v podobe divadelných predstavení, i hudobné vystúpenia.