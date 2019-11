Vianočné trhy sa v Banskej Bystrici začnú na 29. novembra

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Banská Bystrica 25. novembra (TASR) – Tohtoročné Banskobystrické Vianoce opäť so sebou prinesú nielen dobré jedlo, pitie a stánky s rôznym vianočným sortimentom, ale i mnohé kultúrne a charitatívne podujatia. Vianočné trhy sa na námestí v meste pod Urpínom začínajú 29. novembra a potrvajú do 2. januára budúceho roka. Otvorené budú denne od 11.00 h a záverečnú majú tesne pred polnocou. TASR o tom informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Dominika Mojžišová.uviedla Mojžišová. Stánky s občerstvením však toho budú mať v ponuke oveľa viac.Na Mikuláša, teda od 6. do 22. decembra, sa trhy rozšíria o stánky s remeselným a doplnkovým sortimentom. Denne od 9.00 do 20.00 h budú ponúkať keramiku, výrobky z dreva, kože, kovu, šperkov z rôznych materiálov i viacero predmetov, ktoré patria k najkrajším sviatkom roka.zdôraznil primátor Ján Nosko.