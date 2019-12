Vianočné trhy v Humennom sú v znamení jaternice

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Humenné 6. decembra (TASR) – Tohtoročné vianočné trhy v Humennom sa nesú v znamení jaternice. Samospráva, v spolupráci s oblastnou organizáciou cestovného ruchu, pripravila na piatok súťaž o najlepšiu jaternicu Humenská hurka. Chcú tak oživiť povesť mesta, v ktorom sa podľa spomienok pamätníkov v minulosti vyrábali najlepšie jaternice na Zemplíne. Vianočné trhy v centre horného Zemplína potrvajú do soboty 7. decembra.Ako uviedol primátor Humenného Miloš Meričko, s myšlienkou usporiadania súťaže o najlepšiu jaternicu sa pohrávali vo vedení mesta od začiatku roka. "Keďže Humenčania sú známi ako Hurkare, chceli sme túto symboliku pretaviť aj do akcie, ktorá by mala v našom meste tradíciu," povedal s tým, že ide o premiérový ročník akcie, a preto ho spojili s Humenskými vianočnými trhmi. "Verím však, že si ochutnávka huriek nájde svojich fanúšikov a stane sa medzi obyvateľmi nášho mesta i širokého okolia peknou tradíciou," uzavrel.Pomocnú ruku podľa neho podala pri organizovaní podujatia samospráve Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš (OOCR HZaHŠ). "Sme radi, že môžeme participovať na tomto jedinečnom podujatí. Veríme, že v predvianočnom čase priláka do tohto krásneho mesta na hornom Zemplíne nových návštevníkov. Tí si môžu v centre Humenného popri ochutnávke tradičnej hurky pozrieť aj neďaleký renesančný kaštieľ, ktorý je sídlom Vihorlatského múzea alebo sa prejsť po Valaškovskom moste na Južnom námestí, ktorý je akýmsi vzdialeným príbuzným Eiffelovej veže v Paríži. Nemožno obísť ani sochu legendárnej postavy dobrého vojaka Švejka na železničnej stanici," uviedla Michaela Zdražilová z OOCR HZaHŠ.Jaternice od štyroch výrobcov môžu návštevníci XXIV. Humenských vianočných trhov degustovať a hodnotiť pri budove mestského kultúrneho strediska od 11.00 do 15.30 h, vyhodnotenie súťaže vyhlásia o 16.15 h pri Fontáne lásky.Slávnostné otvorenie vianočných trhov sa uskutoční o 15.00 h pri Fontáne lásky, po ktorom bude nasledovať kultúrny program. Na rovnakom mieste sa tiež bude od 13.00 do 18.00 h podávať Primátorský punč. Výťažok z jeho predaja pôjde na charitatívne účely.Predaj v predajných stánkoch a v predajných zariadeniach sa počas trhov uskutoční na Námestí slobody a na Mierovej ulici, kde budú stánky s občerstvením. Parkovanie na mestských parkoviskách je počas konania trhov na celom území mesta bezplatné.