Vianočnú výzdobu v Poprade doplnili o nové prvky – FOTO, VIDEO

Tri nové prvky

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Trinásťmetrový anjel

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

8.12.2024 (SITA.sk) - Viac ako 50 prvkov tvorí v tomto roku vianočnú výzdobu v Poprade, ktorá svojou pestrosťou a bohatosťou patrí medzi tie najkrajšie na Slovensku.V tomto roku pribudli aj tri nové prvky. S inštaláciou svietidiel začali už v lete. Vianočnú výzdobu rozsvietil 5. decembra tradične Mikuláš, potrvá do 6. januára.Vianočná výzdoba v Poprade bola rozsvietená v Poprade po 21-krát.„Teší ma, že naša vianočná výzdoba púta pozornosť nielen na celom Slovensku, ale aj v zahraničí. Množstvo ľudí z rôznych kútov Slovenska i spoza hraníc si v decembri naplánuje cestu do Popradu len kvôli tomu, aby mohli prežiť tú pravú vianočnú atmosféru, ktorú vie naše mesto vykúzliť pre malých veľkých bez rozdielu,“ uviedol primátor mesta Anton Danko Súčasťou výzdoby sú tri nové prvky. Ako ďalej mesto informuje na sociálnej sieti, ide o bránu v podobe kométy pod názvom „Padá hviezda - želaj si“ so siedmimi svietiacimi stromčekmi pod Redutou, dvoch sobov pri Kostole sv. Cyrila a Metoda a v blízkosti fontány na Námestí sv. Egídia pribudlo autíčko s vianočným stromom.Vyzdobené sú opäť takmer všetky kruhové križovatky. Trinásťmetrový anjel, ktorého v prvej polovici novembra priviezol vrtuľník, sa nachádza na veľkom kruhovom objazde.„Na novom kruhovom objazde na Západe sú umiestnené tri biele, veľké medvede. Pri hoteli Poprad si svoje miesto našli dvaja snehuliaci, pri Naftoprojekte ostali adventné sviece,“ ozrejmil vedúci organizačného odboru na Mestskom úrade v Poprade René Šoltés.Medvedia rodinka sa nachádza na kruhovom objazde neďaleko autobusovej stanice a pri nemocnici je inštalovaný sedemmetrový anjel Aura. Na kruhovom objazde na starom Juhu je umiestnená kométa. Vyzdobené sú aj mestské časti.Na Námestí sv. Egídia v blízkosti fontány je už od konca novembra Adventné mestečko s desiatimi stánkami. Kolorit vianočného Popradu počas celého decembra dotvára 35 podujatí seriálu Popradské Vianoce.