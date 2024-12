Vianočný knižný radca. 5 tipov na skvelých slovenských autorov

Príliš vysoká cena (Václav Neuer)

Vianočná nádielka (Dominik Dán)

Zákony zločinu (Peter Šloser)

Bažant (František Kozmon)

Mágia ako zdroj zla (Anton Heretik)

6.12.2024 (SITA.sk) - Píšu najmä detektívky a robia to skvele. Slovenskí autori ako Václav Neuer, Dominik Dán, Frankie Kozmon, či Peter Šloser. Objavujú sa aj noví, ktorí prekvapujú vypísanosťou a nepochybným talentom – David Manga a jeho Zver, Ivan Ježík (Na druhý pohľad), či David Púchovský (Republika hoaxu).je opäť skvelá detektívka, staré známe postavy na čele s komisárom Ledeckým, znalosť zločineckých praktík, autentické prostredie a reálne postupy vyšetrovania.Na odľahlej ceste za Bratislavou nájdu mŕtveho muža, čoskoro zistia, že išlo o policajta a hoci mal pri sebe zbraň, nepoužil ju. Kúsok od neho je zavraždená neznáma žena, bez dokladov a zrazu je tu plno otázok: poznali sa? Prečo zomreli? Prečo policajt nepoužil zbraň? Kto je tá žena? Bol policajt krivák a išlo o nejakú nelegálnu činnosť? Alebo nahneval bratislavské podsvetie a toto bola pomsta?Komisár Ledecký a jeho tím začínajú pátrať, do toho sa mieša parťáčka zavraždeného policajta a objavujú sa zaujímavé súvislosti.Na neuerovkách je výborná autentickosť a uveriteľnosť, napokon, sám Václav Neuer bol pred rokmi v hľadáčiku podsvetia. Vie, o čom píše a aj preto sú jeho detektívky čoraz obľúbenejšie. V tejto nás zavedie aj na archeologické nálezisko Bojná, pretože hľadanie vzácnych artefaktov pomocou detektorov sa stále vyplatí.Pikoška: v novembri padla posledná klapka 8-dielneho seriálu podľa jeho kníh, ktorý by sa mohol dostať na obrazovky takto o rok.V poradí už 39 kniha sa odohráva počas Vianoc v roku 2003, názovvšak neodkazuje na darčeky pod stromčekom....Každý detektív z oddelenia vrážd raz urobí chybu, tento rok to vyšlo na Hanzela - prihlásil sa do služby rovno na Štedrý deň. Prihlásil sa dobrovoľne, čo nešlo kolegom do hlavy. Všetci ho odhovárali, argumentovali, že po Burgerovi je najstarší detektív na oddelení, má právo na oddych a majú dosť mladých, ktorí na sviatky ešte neslúžili. Darmo, Hanzel sa zaťal.Chlapci z kancelárie stoštyridsaťjeden tušili, o čo ide, a Hanzel im to aj krátko pred sviatkami vysvetlil – v tom roku na jar mu po ťažkej chorobe zomrela manželka a najväčšie sviatky v roku si bez nej nevedel predstaviť. Prežíval ťažké duševné stavy, rozhodol sa ich liečiť prácou. Dobrovoľne sa prihlásil do služby, pričom tajne dúfal, že bude pokojná. Mýlil sa.Hneď ráno zomrel na operačnom stole muž s dýkou v chrbte, chvíľu na to bez stopy zmizla krásna Klaudia, a aby toho nebolo dosť, tretia mŕtvola čakala na Hanzela rozpleštená na chodníku pod dvanásťposchodovým panelákom. Detektív z oddelenia vrážd je na všetko sám, každý, komu zavolá o pomoc, sa vyhovára, že sú Vianoce. Naozaj sú, ale policajné, služobné a Oto Hanzel dostal nepríjemnú vianočnú nádielku – tri mŕtvoly za jeden deň. Neváha, pustí sa do rozplietania jedného prípadu za druhým. Ako sa mu to podarí, sa dozviete, keď si pod stromčekom nájdete od Ježiška milý darček – práve tento detektívny román.Novú dánovku si môžete aj vypočuť – spolu s klasickou a e-knihou totiž vyšla aj. Má takmer 12 hodín a opäť ju skvele načítal Martin Mňahončák. 3 mŕtvoly na Štedrý deň, s tým Oto nerátal...ale nevzdá sa. Stiahnite si audioknihu a počúvajte hneď...alebo si na stránke vypočujte 7-minútový úryvok, aby ste sa dostatočne naladili.30 rokov pracoval v polícii, má množstvo skúseností, no posledné roky sa vrhol na písanie detektívnych mafiánskych príbehov. Peter Šloser sa pred piatimi rokmi uviedol knihou Mafiánska poprava a to bol začiatok jeho úspešnej série Páchateľ neznámy. Zatiaľ posledná kniha v sérii má názovNámet dala Petrovi osoba, v ktorej okolí kosila smrť rukou brutálneho vraha. Peter Šloser má veľa skúseností, v úplných začiatkoch zasahoval na ulici proti kriminálnikom. Neskôr riadil okresnú kriminálku v meste, pôsobil v riadiacich funkciách viacerých špecializovaných útvarov určených na boj s organizovaným zločinom. Má teda z čoho vyberať a v tejto novinke je to aj o osobe, ktorá sa takmer stala obeťou nájomného vraha a o bývalom väzňovi, ktorý mal pripraviť o život jedného z vyšetrovateľov. Peter počas kariéry navštívil takmer všetky väznice na Slovensku a má ich pomerne dobre zmapované.Aj v novinke upozorňuje na krivákov v radoch polície, ktorí stále sú, hoci je veľa poctivých, férových a oddaných policajtov. No predsa len nájdu sa stále takí, ktorí sa nechajú kúpiť. Pre laického čitateľa je to opäť zaujímavý príbeh, samotné pomery v polícii, vyšetrovanie, reálne postupy a pod koberček zametené prípady.Potkan. Kukučka. Vlk. Srnka. Kamzík. Či Volavka. Nie, nehovoríme o zvieratách v prírode, či zoologickej záhrade. Ide o názvy kníh zvieracej detektívnej série od slovenského autora Frankie Kozmona. Vyšlo ich už osem, hlavnou postavou je sympatický detektív Marek Wolf a autor v nich výborne preplieta samotné vyšetrovanie zločinov so vzťahmi a vnútorným životom jednotlivých postáv. 9.časť sa volaa prináša záhadné zmiznutie kriminalistu a hrôzostrašný prípad, ktorý šokuje celú Bratislavu... Tentoraz môže Marek Wolf prísť naozaj o všetko.Jeho blízky kolega a spolupracovník Adam Vanek je nezvestný a Adamov únosca sa Wolfovi vyhráža odhalením najtemnejších tajomstiev. Marekove neortodoxné metódy a temná minulosť ho stavajú do nebezpečnej pozície. Musí sa vyrovnať s nečakanou zradou a hrozbami, no postupne odkrýva spletité tajomstvá a uvedomuje si, že stojí pred takmer neriešiteľnou voľbou: zachrániť Vaneka alebo vlastnú kožu?Poručík Karol Lupták čelí doposiaľ najväčšej výzve svojej kariéry, keď ho uprostred noci zavolajú na groteskné miesto činu. V lesoparku na Železnej studničke objavia obeť s vrecom na hlave, ktorú tam vrah naaranžoval, akoby si len užívala piknik v prírode. S podporou kapitána Bernáta sa Lupták púšťa do práce a čoskoro zisťuje, že v najnovšom prípade nie je nič také, ako sa na prvý pohľad zdá. Keď má pocit, že je na stope páchateľovi, v Bratislave zmizne ďalšie dievča a pre políciu sa začínajú preteky s časom.Bažant je skvelá slovenská detektívka s obľúbenými postavami a napísaná štýlom, ktorý si už desaťtisíce čitateľov dávno obľúbili. Opäť sa prepletá minulosť so súčasnosťou. Mimochodom, obálka je v duchu predošlých dielov a je na nej zbraň, ktorá má svoj význam - je to nevyriešená záhada z predchádzajúcej časti. Momentálne ju v rukách drží Wolf, no komu v skutočnosti patrí?od forenzného psychológa profesora Antona Heretika vás zaujme, i vystraší. Heretik je u slovenských čitateľov mimoriadne obľúbený. Jeho besedy sú vždy plné na prasknutie a z jeho predošlých kníh sa stali hity. Či už to boli knihy Dobro, Zlo, Narcizmus, Sny, Humor alebo Smrť. Teraz je to teda o odvrátenej strane mágie a zločinoch.Profesor Heretik sa v posledných rokoch dostal k posudzovaniu páchateľov trestných činov, pri ktorom hralo magické myslenie a správanie významnú rolu. Rozoberá rôzne typy mágie a ako nás ovplyvňujú. Ako neraz vedú k zločinom, vraždám, nepochopiteľným zlyhaniam. Napríklad aj dnes taká obľúbená komerčná mágia, čiže rôzne veštenia z tarorov, horoskopy, vyvolávanie duchov, veštenie z ruky. Venuje sa aj poverám, hoaxom, dezinformáciám, konšpiračným teóriám, či záhadným sprisahaniam.Magické motivačné pozadie opisuje aj v prípadoch kanibalizmu, terorizmu, neopätovanej lásky. Venuje sa napríklad aj krvavým drsným počítačovým hrám, ktoré hrávajú dnešné deti a či to môže mať na ne vplyv. Mágia ako zdroj zla je aj o vplyve sociálnych sietí, forenzný psychológ Anton Heretik prináša viacero konkrétnych prípadov, rozoberá ich, analyzuje a keď sme sa zhovárali o tejto knihe, o odvrátenej strane mágie – zhodli sme sa na jednom. Protipólom magického myslenia s následnou zločinnosťou je kritické myslenie a to treba výraznejšie rozvíjať už u detí a mladých.Pripravil Milan Buno, knižný publicista