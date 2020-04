Vicemajster sveta Bartovič ukončil kariéru, bol známy ako korčuliar s „dynamitom v nohách“

Zahral si v NHL

28.4.2020 (Webnoviny.sk) - Vicemajster sveta z Helsínk 2012 a bojovník na pohľadanie. To je len kratučká charakteristiky slovenského hokejového útočníka Milana Bartoviča, ktorý sa rozhodol zavesiť korčule na klinec. "Krásnych 20 rokoch za sebou, ďakujem mojej rodine, mojim spoluhráčom, trénerom a všetkým fanúšikom za krásnu kariéru. Viem, že moje deti si zaslúžia, aby sa im tato viac venoval. Hokej, ďakujem," napísal 39-ročný Trenčan na instagrame v pondelok večer.Milan Bartovič bol na ľade známy ako výborný korčuliar s "dynamitom v nohách".Má za sebou mimoriadne bohatú kariéru. Zahral si v ruskej KHL aj zámorskej NHL a kariéru uzavrel tam, kde s ňou kedysi veľmi dávnom začínal - v Dukle Trenčín. V roku 1999 si Bartoviča vybral klub NHL Buffalo Sabres v 2. kole draftu nováčikov z 35. miesta a za Atlantikom na 50 duelov nakukol do tamojšej profiligy, za Buffalo a neskôr aj Chicago Blackhawks v nej nazbieral 17 bodov za 3 góly a 14 asistencií.Nasledoval návrat do Európy. Jeden súťažný ročník si rozdelil medzi Švédsko a Švajčiarsko, potom s výnimkou úvodu sezóny 2010/2011 v ruskom Atlante Mytišči pôsobil iba v Česku alebo na Slovensku. Na klubovej úrovni sa síce nikdy nedočkal majstrovského titulu, úspešné však bolo jeho pôsobenie v reprezentácii SR. Na majstrovstvách sveta v Helsinkách 2012 to s ňou dosiahol až do finále a v jeho zbierke je strieborná medaila. Na tomto cennom kove sa podieľal troma presnými zásahmi. Celkovo na MS štartoval päťkrát, predstavil sa aj na ZOH 2014 v Soči."Miňo, to my tebe ďakujeme!" napísal klub Dukla Trenčín ako reakciu na koniec kariéry svojho kapitána zo sezóny 2019/2020.