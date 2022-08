Vicemajstri MFK Ružomberok opäť víťazili na ihrisku Banskej Bystrice, priebežne sú na čele tabuľky

Futbalisti úradujúceho slovenského vicemajstra MFK Ružomberok zvíťazili v sobotňajšom zápase 4. kola Fortuna ligy 2022/2023 na ihrisku MFK Dukla Banská Bystrica 3:2 a dostali sa priebežne na čelo tabuľky s ôsmimi bodmi.

Liptáci sú na 10. mieste s troma bodmi, Dukla je jedenásta s rovnakým počtom bodov a ViOnu patrí 12. pozícia so ziskom dvoch bodov.

Spočiatku prehrávali

Diváci sa nenudili

Zlaté Moravce bodovali

7.8.2022 (Webnoviny.sk) -Ružomberčania prehrávali v Banskej Bystrici až do 73. minúty 0:2. David Depetris otvoril skóre v 3. minúte a Ľubomír Willwéber zvýšil náskok domácich v 37. minúte. V záverečnej štvrťhodine však prišli tri góly hostí v priebehu 13 minút.Marko Kelemen najskôr v 73. minúte znížil na 1:3, o tri minúty neskôr Ján Maslo premenil pokutový kop a v 86. minúte zavŕšil obrat svojím druhým gólom v zápase Kelemen."Ruža" v tejto sezóne ešte v lige neprehrala, na konte má dva triumfy a dve remízy."Divák, ktorý prišiel na tento zápas, sa rozhodne nenudil. Videli sme útočný futbal z oboch strán, góly, emócie. V prvom polčase boli domáci dôslednejší, silnejší v útokoch, trestali naše chyby a išli do vedenia 2:0. Z našej strany absentovala efektivita. Do druhého polčasu sme išli s tým, aby sme dali do 60. minúty kontaktný gól, čo sa nám nepodarilo. Museli sme teda riešiť striedania, ktoré nám vyšli. Striedajúci hráči doniesli na ihrisko patričnú kvalitu, nasadenie, energiu a duel sme napokon otočili. Potrebovali sme takéto víťazstvo. Ukázala sa sila kolektívu," zhodnotil duel tréner "Ruže" Peter Struhár na klubovom webe Dukly."Ťažko sa mi niečo hodnotí. Hrali sme proti výbornému a organizovanému súperovi, ktorý vie, čo chce hrať do defenzívy aj ofenzívy. Mohli sme zápas za stavu 2:0 ukončiť tretím gólom, ale nestalo sa tak. Vedeli sme, že ak dá Ružomberok kontaktný gól, tak je schopný duel otočiť. Bohužiaľ sa to aj vyplnilo. Musíme sa z toho spamätať a ísť ďalej. V rozmedzí pár minút sme inkasovali v podstate tri góly, jeden nebol uznaný pre ofsajd, to by sa nám na prvoligovej scéne nemalo stávať. My si vyhodnotíme veci, ktoré boli v tomto zápase problémom a prečo sme inkasovali góly. Dôležité je, aby sme sa poučili, aby sme stále neanalyzovali to, čo sme urobili zle. Bolo v tomto zápase aj veľa dobrých vecí z našej strany, no máme nula bodov," uviedol sklamaný tréner Dukly Michal Ščasný ViOn viedol v domácom zápase proti Tatranu 1:0 od 14. minúty, keď sa strelecky presadil Samuel Suľa. O štyri minúty neskôr vyrovnal skóre Imrich Bedecs, ktorý zároveň stanovil konečný výsledok duelu.Liptáci zaznamenali tretiu remízu za sebou, Zlaté Moravce bodovali druhýkrát v sezóne."Zápas bol vyrovnaný, ale potrebujeme vyhrať a získať 3 body. Mužstvu nemôžem vytýkať nasadenie a chcenie, ale nie vždy to stačí na porazenie súpera. Potrebujeme viac kvality, najmä v ofenzíve," zhodnotil zápas tréner ViOnu Ján Kocian na klubovom webe.V nedeľu vyvrcholí 4. kolo najvyššej slovenskej súťaže troma zápasmi - úradujúci majster ŠK Slovan Bratislava privíta nováčika MFK Skalica FC Spartak Trnava hostí duel proti MŠK Žilina FK Železiarne Podbrezová sa stretne na domácej pôde s FC DAC 1904 Dunajská Streda