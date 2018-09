Vicepremiér R. Raši má mať viac právomocí, dostane regionálny rozvoj

Na archívnej snímke podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 11. septembra (TASR) - Podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD) má dostať nové právomoci. Pribudnúť mu má oblasť regionálneho rozvoja. Počíta s tým novela zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, ktorú do druhého čítania posunul v utorok parlament.Zmena by mala zjednodušiť podporu regiónov. Koordináciu prípravy regionálnych politík má dostať Raši aj preto, že má na starosti opatrenia Agendy 2030. Úrad vicepremiéra pripomína, že odstraňovanie regionálnych rozdielov a s tým súvisiaca podpora najmenej rozvinutých okresov je úzko späté s jeho činnosťou.V prípade schválenia by mal zákon nadobudnúť účinnosť 1. januára 2019.