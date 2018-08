Vicepremiér R. Raši predstavil prácu ÚPVII slovenským veľvyslancom

Na snímke predseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 21. augusta (TASR)– Oblastí, ktoré pokrýva Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII), je množstvo, aktuálne je však jednou z vlajkových lodí téma Smart Cities. Aj o podpore rozvoja inteligentných miest a ďalších témach hovoril podpredseda vlády Richard Raši (Smer-SD) na stretnutí slovenských veľvyslancov pôsobiacich v zahraničí v utorok v Bratislave. Médiá o tom informoval odbor komunikácie a protokolu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII).Do konca tohto roka by mala vzniknúť webová platforma o Smart Cities, ktorá sústredí všetky potrebné informácie. Druhým a tretím krokom bude zadefinovanie súboru aktivít a zverejnenie výziev na podporu inovatívnych a inteligentných riešení. Podľa vicepremiéra sa treba pripraviť aj na to, že inovatívne technológie, ako umelá inteligencia, blockchain či autonómne vozidlá, výrazne ovplyvnia naše životy.ÚPVII sa venuje ďalej príprave politiky súdržnosti Európskej únie (EÚ) v budúcom programovom období 2021 – 2027. Podľa návrhu legislatívnych predpisov EÚ sa bude politika súdržnosti zameriavať na päť cieľov - inteligentnejšiu, ekologickejšiu, prepojenejšiu, sociálnejšiu Európu a Európu bližšie k občanom.vysvetlil s tým, že aj napriek tomu bude Slovensko presadzovať výrazné zjednodušovanie procesov. Vyjednávanie v tejto oblasti patrí podľa jeho slov z pohľadu Slovenska medzi priority, a to aj vzhľadom na predsedníctvo SR vo Vyšehradskej štvorke.Podpredseda vlády sa venoval aj digitalizácii, ktorá je jednou z hlavných priorít Európskej komisie v ďalšom finančnom období.poznamenal Raši.Veľvyslancom hovoril aj o Agende 2030, ktorú Slovensko implementuje prostredníctvom šiestich národných priorít. Okrem týchto tém sa veľvyslanci dozvedeli aj o tom, že úrad vicepremiéra vypracoval historicky prvý Národný investičný plán SR na obdobie 2018 – 2030, ktorým sa bude v septembri zaoberať vláda. Ten obsahuje napríklad popis súčasného stavu a popis želaného stavu v roku 2030.