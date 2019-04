Vicepremiér Raši prezentoval skúsenosti Slovenska s Agendou 2030

Na snímke podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bukurešť 16. apríla (TASR) – Slovenské skúsenosti s implementáciou Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj prezentoval podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD) počas medzinárodnej konferencie v rumunskej Bukurešti. Médiá o tom informoval v utorok úrad vicepremiéra. Konferencia sa koná v rámci rumunského predsedníctva v Rade Európskej únie.Podpredseda vlády zdôraznil dôležitosť medzinárodného dialógu medzi krajinami, aj zapájanie mládeže do dôležitých tém o trvalo udržateľnom rozvoji.povedal s tým, že vo finále prípravy je Dlhodobá stratégia rozvoja do roku 2030, ktorá bude hlavným nástrojom na implementáciu cieľov Agendy 2030.Pripomenul, že v roku 2018 bol zverejnený prvý Národný investičný plán Slovenska, ktorý vytvoril prepojenia medzi prioritnými investičnými projektmi a konkrétnymi cieľmi trvalo udržateľného rozvoja. Zdôraznil, že pri vytváraní stratégií netreba zabúdať na zapájanie samospráv.Podľa vicepremiéra je potrebná aj zmena myslenia v spoločnosti.konštatoval.Vicepremiér Raši rokoval aj s výkonnou tajomníčkou Európskej ekonomickej komisie OSN Oľgou Algayerovou, ktorá ocenila aktivity Slovenska v napĺňaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja aj to, že SR svoje národné priority definovala širokým participatívnym procesom. Vicepremiér uviedol, že zodpovedná politika musí mať dlhodobú víziu, uzavrel Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.