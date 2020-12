Vicepremiérka Remišová má pozitívny test na koronavírus, ľudí vyzvala na dodržiavanie opatrení

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.12.2020 (Webnoviny.sk) - Pozitívny test na koronavírus má aj vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová Za ľudí ). Informovala o tom vo svojom profile na sociálnej sieti.„Nie dobrá správa zastihla aj mňa. Dnešný test na COVID-19 som mala pozitívny. Vianoce sme si všetci plánovali inak, ja som chcela do našej rodinnej bubliny po otestovaní zobrať aj mamu, ktorá žije sama. Nevyšlo nám to. Budem celé sviatky v izolácii, srdcom so svojimi blízkymi," priblížila Remišová.Ľudí vyzvala, aby dodržiavali opatrenia. „Nič nie je vzácnejšie ako blízki ľudia, dobrí priatelia a nádej, že to spoločne zvládneme," dodala ministerka.