Viceprezident Barcelony Cardoner: Neymar sa chce vrátiť

Brazílsky hráč Neymar. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Barcelona 27. júna (TASR) - Brazílsky futbalista Neymar sa po dvoch rokoch chce vrátiť do Barcelony. Uviedol to viceprezident katalánskeho veľkoklubu Jordi Cardoner.citovala agentúra AFP slová viceprezidenta Barcelony.Neymar prestúpil predvlani do Paríža St. Germain za rekordných 222 miliónov eur a s francúzskym tímom získal dva tituly majstra. Španielske médiá už začiatkom týždňa informovali, že Brazílčan sa už údajne dohodol s Barcelonou na podmienkach zmluvy a na Camp Nou by mal podpísať päťročný kontrakt.