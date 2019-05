Viceprezident Svetovej lekárskej asociácie sa zastal Semenyovej

Caster Semenyaová, archívna snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Johannesburg 2. mája (TASR) - Viceprezidentovi Svetovej lekárskej asociácie (WMA) Frankovi Ulrichovi Montgomerymu sa nepozdáva pravidlo, ktoré obmedzuje olympijskú šampiónku Caster Semenyaovú v súťažení pre vysokú hladinu testosterónu.citovala slová Montgomeryho agentúra DPA.Športový arbitrážny súd v Lausanne (CAS) minulý týždeň zamietol odvolanie Semenyovej voči pravidlu Medzinárodnej asociácie atletických federácií (IAAF), ktoré núti pretekárky pol roka pred súťažami v kategóriách od 400 m do míle udržať hladinu testosterónu pod stanovenú úroveň. V jej prípade to znamená, že musí užívať lieky na zníženie hladiny testosterónu. Proti verdiktu CAS sa môže odvolať na Švajčiarskom federálnom súde do 30 dní.