Viceprezident USA Mike Pence odsúdil útoky na židov v Európe

Na archívnej snímke Mike Pence. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 26. júla (TASR) - Viceprezident Spojených štátov Mike Pence vo štvrtok vyzval Európu, aby ukončila útoky na židov, a upozornil, že náboženská neznášanlivosť na tomto kontinente narastá.Pence to podľa agentúry DPA povedal v závere trojdňovej konferencie na tému náboženskej slobody vo Washingtone.Vo svojom prejave, v ktorom odsúdil útoky na židov, spomenul krajiny ako Británia, Francúzsko a Nemecko. Pence zdôraznil, že obeťami týchto útokov boli dokonca aj osoby, ktoré prežili holokaust, a lídri týchto krajín židov varovali, aby nenosili jarmulku na hlave či iné položky na svoje rozpoznanie.Viceprezident USA tiež poukázal na to, žedodal Pence.Ďalej uviedol, že Británia vlani zaznamenala rekordný počet zločinov z nenávisti, a tiež sa odvolal na konkrétne vraždy židov, ktoré spáchali extrémisti vo Francúzsku.Počas toho istého prejavu sa Pence tiež vyjadril kriticky voči rôznym štátom, kde podľa neho došlo k porušovaniu práv veriacich ľudí, poukazujúc na Nikaraguu, Čínu, Severnú Kóreu, Rusko a Irán.Tiež odsúdil násilie zo strany extrémistickej organizácie Islamský štát (IS), pričom upozornil najmä na zotročenie tisícov členov etnickej skupiny Jezídov, z ktorých mnohí zostávajú nezvestní.