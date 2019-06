Viceprezident VFLA Silnov podozrivý z porušenia antidopingových regulí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 12. júna (TASR) - Snaha ruskej atletiky o očistenie mena po dopingovej afére dostala ďalší úder. Najnovšie čelí suspendácii viceprezident Ruskej atletickej federácie (VFLA) Andrej Silnov za podozrenie z porušenia antidopingových pravidiel.Olympijský víťaz v skoku do výšky z Pekingu 2008 neuviedol podrobnosti, ruské tlačové agentúry informoval iba o tom, že od Jednotky atletickej integrity dostal krátku správu o začatí vyšetrovania.Medzinárodná asociácia atletických federácii (IAAF) v nedeľu predĺžila suspendáciu VFLA, ktorá trvá od novembra 2015, keď sa prevalil škandál so štátom organizovaným dopingu. Nedávno britské médiá vyrukovali so správou, podľa ktorej funkcionári VFLA sfalšovali lekársku správu, aby predišli sankcii pre výškara Danila Lysenka. Ten v roku 2017 neoznámil antidopingovým komisárom adresu aktuálneho pobytu a od vlaňajšieho augusta má pozastavenú činnosť.Ak sa Rusom nepodarí reintegrovať sa do IAAF, na tohtoročné MS v Dauhe sa zúčastnia iba vybraní bezúhonní pretekári pod neutrálnou vlajkou. Informovala o tom agentúra AP.