Víchrica napáchala na východe Slovenska obrovské škody. Minister Šutaj Eštok tvrdí, že štát ľudí nenechá v štichu

Minister reaguje na kritiku aj ohlasuje tlačovku

Pomoc od ministerstva práce smeruje do najviac zasiahnutých obcí

10.7.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo vnútra aj rezort práce, sociálnych vecí a rodiny pracujú na pomoci obciam na východnom Slovensku, ktoré zasiahla silná víchrica.„Na miesto okamžite vycestovali zástupcovia ministerstva vnútra, ministerstva sociálnych vecí a rodiny či naši poslanci. Sú v teréne, priamo v kontakte so starostami a krízovými štábmi,“ informuje minister vnútra a predseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok s tým, že sa však neprišli fotiť, ale pracovať.Reaguje tým na kritiku nečinnosti vlády aj prezidenta, ktorá sa objavila v mediálnom priestore a na sociálnych sieťach. Zároveň ohlásil „veľkú tlačovú besedu“ na piatok. Východné Slovensko zasiahla silná víchrica, ktorá v desiatkach obcí napáchala obrovské škody. Jej výsledkom sú zničené strechy, popadané stromy, zatopené cesty.Krízové riadenie ministerstva vnútra podľa Šutaja Eštoka okamžite vyhlásilo mimoriadne situácie vo viac ako 25 obciach a aktivovalo všetky záchranné zložky. Hasiči absolvujú stovky výjazdov, polícia zabezpečuje poriadok a bezpečnosť v rizikových oblastiach. Pomáhajú profesionáli aj dobrovoľníci, zásahy prebiehajú nepretržite.„Ministerstvo práce spustilo cez úrady práce okamžitú humanitárnu pomoc, ktorá už smeruje do najviac postihnutých obcí. Pomoc ide rýchlo a cielene – tam, kde je najviac potrebná,“ povedal minister s tým, že úzko spolupracujú aj s Prešovským samosprávnym krajom – koordinácia funguje, riešia sa technické aj humanitárne otázky.„Tu je jasne vidieť, že v krízových chvíľach neriešime politické tričká, nestaviame hrádze ani nehádžeme polená pod nohy, ale riešime to, ako ľuďom pomôcť,“ podotkol. Na záver dodal, že keď bolo zemetrasenie za Ódorovej vlády, štát vtedy nekonal a neposkytol žiadnu pomoc. „My ľudí v štichu nenecháme,“ hovorí Šutaj Eštok.