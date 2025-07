Videá na propagáciu volebnej kalkulačky boli financované agentúrou, ktorá podľa Fica ovplyvnila voľby

Manipuláciu rázne odmietli

Ovplyvňovanie volieb v prospech progresívcov

Kampaň vyzývala na podporu demokracie

30.7.2025 (SITA.sk) - Z prostriedkov od agentúry, ktorá sa podľa premiéra usilovala o ovplyvnenie volieb, boli podporené videá na propagáciu volebnej kalkulačky. Peniaze podľa Denníka N smerovali mimovládnej organizácii MEMO 98 , ktorá sa monitoringu médií aj volieb na Slovensku, ako aj vo svete, venuje.Mimovládka vykázala peniaze od agentúry Zinc aj v účtovnej uzávierke. Ide o sumu zhruba 63-tisíc eur, pričom najviac z nich smerovalo na propagáciu volebnej kalkulačky na portáli Infovoľby. Ide o nástroj, ktorý užívateľom pomáha zorientovať sa v programoch a postojoch politických strán.Ako pre Denník N ozrejmil Rasťo Kužel z Memo 98, oslovia všetky politické subjekty a nechajú ich odpovedať na niekoľko otázok, na ktoré následne odpovedá aj volič. Podľa zhody odpovedí mu kalkulačka ukáže, zhodu s politickými subjektmi a môže, avšak nemusí, mu pomôcť s rozhodovaním koho voliť. Kužel dôrazne odmietol, že by dochádzalo k manipulácii, dodal, že rôzne odpovede prinášajú rôzne výsledky.Mimovládka volebnú kalkulačku podporila sériou videí, v ktorých figurovali najatí herci, a tiež komik Mojmír Procházka, no nie influenceri. Z prostriedkov od agentúry Zinc podľa Kužela zviditeľnili volebnú kalkulačku cez sociálne siete. Peniaze získali v roku 2023, a aj vlani pred voľbami do Európskeho parlamentu a pred prezidentskými voľbami. Určené boli len na projekt volebnej kalkulačky. Memo 98 pripravilo aj kalkulačku pre mladých s menším počtom otázok.Na utorkovej tlačovej besede predseda vlády Robert Fico Smer-SD ) tvrdil, že ministerstvo zahraničných vecí Veľkej Británie ešte v roku 2020 podpísalo dohodu s agentúrou Zink za 10 miliónov libier, ktorá mala vyhľadávať influencerov a aktivistov s cieľom ovplyvňovať dianie v strednej a východnej Európe.Ovplyvňovanie sa podľa Fica malo týkať aj ostatných parlamentných volieb na Slovensku, v septembri 2023. Tie mali podľa slovenského premiéra byť ovplyvňované v prospech Progresívneho Slovenska , odvolal sa na informácie od investigatívnej skupiny Declassified. Autor článku na stránke Declassified UK odmieta Ficove tvrdenia. Informoval o tom Denník N.Ako periodikum uviedlo, Martin Williams jasne povedal, že pokiaľ vie, do danej operácie neboli zapojení žiadni novinári, a teda nepovažuje za správne viniť novinárov. Premiér na tlačovej besede pritom opakovane povedal, že z prostriedkov od agentúry bola financovaná aj skupina novinárov.Jeho vyšetrovanie ukázalo, že influenceri na sociálnych sieťach boli platení za zverejňovanie videí, ktoré mali za cieľ mobilizáciu mladých voličov pred voľbami v roku 2023. Kampaň ale nebola vyslovene stranícka, ani necielila na podporu konkrétneho politického subjektu.Novinár sa tiež vyjadril, že kampaň, ktorú sponzorovalo podľa stránky Declassified UK britské ministerstvo zahraničných vecí, navonok pôsobila ako výzva k účasti vo voľbách a podpore demokracie. Problém vidí v tom, že voličská základňa Smeru je najmä medzi staršími voličmi, kým mladí častejšie podporujú Progresívne Slovensko.„To znamená, že kampaň zameraná na mobilizáciu mladých voličov mohla de facto ovplyvniť voľby straníckym spôsobom. Je dosť možné, že samotní influenceri si to neuvedomovali a vnímali to len ako výzvu na podporu demokracie. Preto si nemyslím, že ich môžeme nutne viniť,“ cituje Denník N autora článku na stránke Declassified UK. Článok, na ktorý sa odvolával aj Fico, preložil slovenský portál Marker.Ako neskôr uviedol Denník N, táto myšlienka, že mobilizácia mladých ľudí vo voľbách by mohla pomôcť Progresívnemu Slovensku, je založená na prieskumoch, podľa ktorých je medzi voličmi progresívcov viac mladých ľudí. To ale na základe výsledkov volieb nemožno jednoznačne určiť, vzhľadom na to, že voľby sú tajné.Exit poll agentúry Focus ale ukázal, že Progresívne Slovensko dominovalo u prvovoličov vo veku 18 až 21 rokov, a to s 32 percentami hlasov. Na druhej strane ale za progresívcami nasledoval Smer s 18 percentami.