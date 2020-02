Videá úrady vlády nie sú podľa ministerstva vnútra volebnou kampaňou

Odpočet volebného obdobia

Video nenapĺňa znaky kampane

1.2.2020 (Webnoviny.sk) - Videá Úradu vlády SR nenapĺňajú znaky vedenia volebnej kampane. Pre agentúru SITA to uviedla riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán Ministerstva vnútra SR Eva Chmelová. Mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS) totiž 19. januára informovala, že videá nedávno vyrobené za peniaze štátu Úradom vlády SR, propagujú aj ľudí, ktorí kandidujú do Národnej rady SR vo februárových voľbách.Vo videách sú ľudia z vládnych strán Most-Híd a Smer-sociálna demokracia (Smer-SD). Ďalší aktéri zase chvália premiéra Pellegriniho (Smer-SD).Po zhliadnutí profilu Úradu vlády SR na sociálnej sieti ide podľa rezortu vnútra o videá, ktorými Úrad vlády informuje verejnosť o svojej činnosti, respektíve o činnosti vlády. „Pochopiteľne, že vláda je zložená z členov, z ktorých viacerí kandidujú opäť vo voľbách. Tento fakt však neznamená, že členovia vlády nesmú robiť takzvaný odpočet volebného obdobia, informovať o tom, čo sa práve deje, respektíve o svojich aktivitách,“ vysvetlila Chmelová.S týmto fenoménom sa podľa jej slov Slovensko stretne takisto pred voľbami o štyri roky, bez ohľadu na to, kto ich vyhrá.Priblížila, že Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán sa zaoberala niektorými podaniami, najmä počas volebného moratória pred komunálnymi voľbami, keď starostovia a primátori tiež informovali na stránkach obcí o aktivitách a úspechoch. Komisia vec vyhodnotila tak, že nie každý takýto počin možno hodnotiť ako volebnú kampaň.„Podľa zákona o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov volebná kampaň na účely tohto zákona je akákoľvek činnosť politickej strany, politického hnutia, koalície politických strán a politických hnutí, kandidátov, za ktorú sa obvykle platí úhrada, smerujúca k propagácii ich činnosti, cieľov a programu za účelom získania funkcie volenej podľa osobitného predpisu t. j. volebného zákona. Rozumie sa tým činnosť v prospech aj v neprospech subjektov podľa prvej vety,“ uviedla Chmelová.Aby bolo možné považovať určitú aktivitu za vedenie volebnej kampane, musia byť podľa nej naplnené všetky definičné znaky volebnej kampane podľa citovaného ustanovenia zákona. „Vo všeobecnosti sme na profile nenašli video, ktoré by podľa vyššie uvedenej definície napĺňalo znaky vedenia volebnej kampane podľa zákona o volebnej kampani,“ uzavrela Chmelová.