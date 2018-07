Video a foto: Unikátna vyhliadková veža Bojnice otvorená v testovacom režime

Od zajtra sprístupnená v testovacom režime

Od zajtra 5.7. budú môct turisti navšťiviť unikátnu vyhliadkovú vežu nad Bojnicami. Vyhliadka - vyhliadková veža je plne funkčná a už prebehlo kolaudačné konanie. Dobudovať ešte treba drobnú infraštruktúru v okolí vyhliadky ako aj terénne úpravy. Parkovanie bude dočasne tiež provizorné.

Plná prevádzka, zo všetkým, čo k tomu patri bude spustená koncom júla 2018.

UPOZORNENIE: Nakoľko ide o testovaciu prevádzku, treba brať do úvahy, že okolitá infraštruktúra je vo výstavbe.

Unikát z ocele a dreva

Uvidíte doďaleka

Pri výstavbe veže nad Bojnicami sa investor inšpiroval vyhliadkou na Morave. "Je to pomerne technicky náročná investícia, ktorá nie je bežne viditeľná v turistických centrách. Vyhliadok je pomerne veľa, ale táto bude na Slovensku unikátom. Unikátom v podobe oceľovej konštrukcie a drevenej lávky, ktorá má stúpanie šesť percent. Bude tu tiež jedna preliezka a jeden tobogan," povedal generálny riaditeľ Kúpeľov Bojnice Slavomír Eliaš.



Z vyhliadky budú môcť jej návštevníci zazrieť okrem Bojnického zámku a okolia i Prievidzu na opačnej strane, ktorá nie je bežne vidieť z menšej výšky. "V každom prípade veľmi prispeje k cieľu, ktorý je rozhodujúci, a síce zmeniť charakter návštevníkov Bojníc na návštevníkov, ktorí tu zotrvajú namiesto niekoľkých hodín niekoľko dní," skonštatoval Eliaš.

Rozhovor o testovacom režime

Uvádzacie vstupné bude 6 eur dospelá osoba. Deti do 3 rokov zdarma. Deti nad 3,99 roka 3 eur. Tobogán v cene. Ceny sa ešte budú upravovať na rodinné vstupy a podobne.

Otváracie hodiny sú od 9:00 - 20:00 (je možné, že sa otváracie hodiny predĺžia, z dôvodu letných západov slnka)

Budú ju strážiť

Náklady na výstavbu veže predstavujú 2.120.000 eur. Dodávateľ, ktorým je firma z Českej republiky, by mal novú atrakciu postaviť do 1. augusta tohto roka, podľa Eliaša to však stihne skôr. Pre výstavbu museli podľa jeho tvrdenia vyrúbať štyri alebo päť stromov. Súčasťou atrakcie bude i ďalšia súvisiaca infraštruktúra.