Video: A. Hajdu hrá v letnej novinke Smolu nosíš ty, láska starého nešťastníka túžiaceho po láske

Lásku, dobrodružstvo a zábavu sľubuje divákom letná filmová novinka Smolu nosíš ty, láska. V romanticko-dobrodružnej snímke sa o dávku humoru postará Ady Hajdu.





"Miro je taký starý nešťastník túžiaci po láske, ako my všetci. Aj keď tá jeho je zatiaľ neopätovaná," približuje herec svoj najnovší filmový charakter. Aby majiteľa horolezeckej základne stvárnil čo najautentickejšie, musel počas nakrúcania vypučiť brucho. "Mnoho ľudí ho sťahuje, ja som ho pre rolu zámerne zväčšoval. Tak dúfam, že to na plátne bude vidieť," smeje sa Hajdu.Príbeh filmu sa odohráva v jaskyni Domica, Slovenskom raji, Tatrách a na chorvátskom ostrove Hvar. Práve do Chorvátska kedysi chodieval aj Hajdu, ktorý tam trávil s deťmi a partiou kamarátov dovolenky. "A teraz som mal byť na nakrúcaní o tri dni skôr, aby som sa etabloval a zžil sa s prostredím. Musel som sa kúpať, naberať bronz a piť víno... Počas toho sa mi vynorili všetky príjemné spomienky," priznáva k nakrúcaniu v obľúbenej destinácii Slovákov. "Aj potom, počas obednej pauzy, sme sa všetci kúpali v mori, jedli a mali hodinové siesty. S domácimi sme doteraz priatelia a môžeme sa tam kedykoľvek vrátiť - to je veľmi dobrá vizitka celého štábu a produkcie," hovorí herec.Ochotne zareagoval aj na otázku, či je Ady Hajdu poverčivý? "Som starší výbehový typ, takže s ľuďmi, ktorí mi nosia smolu či dávajú negatívnu energiu, sa nestretávam. Stretávam sa len s tými, ktorí majú v sebe lásku a nádej žiť," prezradil herec. Či bude mať šťastie jeho filmový Miro v úsmevnej snímke režiséra Samuela Spišáka, sa diváci dozvedia v kinách od 15. júna.V romanticko-dobrodružnom filme Smolu nosíš ty, láska, ktorý uvedie do kinodistribúcie CinemArt, ďalej účinkujú Michaela Čobejová, Ivan Franěk, Jakub Štáfek, Leona Skleničková, Marko Igonda či Kristína Tormová.