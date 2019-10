VIDEO A PODCAST Diár na každý deň

Podcast relácie Diár. Foto: TABLET.TV Foto: TABLET.TV

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. októbra (TABLET.TV) - Redaktorka TASRvám prináša spravodajský prehľad dňa.(Bratislava)Reforma nemocníc, zavedenie novej diaľničnej známky, ale aj predĺženie moratória na zverejňovanie predvolebných prieskumov. To sú niektoré z návrhov, o ktorých bude rokovať Národná rada. Schôdza sa začína dnes. Problematická je reforma nemocníc, od ktorej si ministerstvo zdravotníctva sľubuje lepšiu zdravotnú starostlivosť pre pacientov. Ministerka Andrea Kalavská pre ňu hľadala politickú podporu. Problém s ňou má napríklad SNS. Aj o reforme by ešte mala hovoriť koaličná rada.iframe frameborder="0" width="700" height="394" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x7mp7e6" allowfullscreen allow="autoplay">(Bratislava)Sledujeme aj dianie po zverejnení nahrávky rozhovoru medzi bývalým generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom a Marianom K., ktorý je obžalovaný z ekonomických trestných činov a obvinený z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka. O nahrávke, na ktorej hovoria o kupčení s nahrávkou z kauzy Gorila aj o kupovaní hlasov poslancov pri voľbe šéfa prokurátorov, by chcela opozícia hovoriť na mimoriadnom výbore pre obranu a bezpečnosť. Predseda výboru Anton Hrnko považuje zverejnenie nahrávky za spravodajskú hru.(Bratislava)Pokračuje hlavné pojednávanie v prípade vraždy zakladateľa skupiny sýkorovcov Miroslava Sýkoru. Obžalovaný je Ľuboša F. a ďalší traja muži. Sýkoru mali zavraždiť vo februári 1997 na parkovisku hotela na Bajkalskej ulici v Bratislave. Podľa obžaloby mu výstrelmi spôsobili 13 poranení hlavy a hrudníka.(Luxemburg)Brexit aj rozširovanie Európskej únie. To sú témy, o ktorých budú rokovať ministri zahraničných vecí na zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti. Slovensku zastupuje minister zahraničia Miroslav Lajčák. Pri téme rozširovania únie sa očakáva rozhodovanie o otvorení prístupových rokovaní so Severným Macedónskom a Albánskom. Ministri budú hovoriť aj o príprave zasadnutia Európskej rady, na ktorom budú lídri diskutovať o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 až 2027 či o klíme.(Slovensko)No a nezabúdame ani na nevidiacich a slabozrakých. Dnes je totiž svetový deň bielej palice. V 50-tich slovenských mestách si na priechodoch pre chodcov pripomenú, ako sa správať k nevidiacim a slabozrakým. Pätnásty október ako Svetový deň bielej palice vyhlásila Svetová únia nevidiacich v roku 1964. Oficiálnym znakom nevidiacich je biela palica.Viac zaujímavých informácií sa dozviete zo spravodajského servisu tasr alebo ak navštívite portál teraz.sk.