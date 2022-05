Video: Ak máš zlý deň, videoklip Langoš, od kapely Heľenine Oči, ťa zaručene rozosmeje!

Prešovská kapela Heľenine Oči zverejnila nový videoklip k piesni Langoš. Zábavná novinka odzrkadľuje spád bežných životných situácií v jednej vete zhrnutých, “keď sa darí, tak sa darí“. Veselý nádych skladbe, okrem samotného textu, ktorý spolu s hudbou napísal líder zoskupenia Martin Mihalčín, dodáva aj mix prízvukov z rôznych častí Slovenska. „Celkovo v rámci songwritingu postupujem tak, že si nahrám základné akordy piesne a naspievam melódiu v takej svojej hatlanine, ktorú ja sám volám turkotatárčina skrížená so starofínčinou. Pri tvorbe tejto piesne som začal slovami „kristábo lángoš a kref mi dere tvár“ a nakoniec som tento text len rozvinul a verte mi, že som sa sám pri písaní dobre bavil,“ vysvetľuje spevák kapely prečo pesnička znie tak trošku maďarsky, ale aj trošku východniarsky.

Vo videoklipe na jeden záber chalani predviedli svoje tanečné vlohy

Veselým Prešovčanom poslednou dobou učarovali videoklipy natočené na jeden záber. „Je to jednoznačne väčšia výzva. Zatiaľ máme 2 jednozáberovky zverejnené a ďalšie 2 pripravené. Vymyslieť, a samozrejme, ich aj natočiť na množstvo pokusov, je celkom haluz. Niektoré dáme na 7-krát a niektoré až na 74. Ale chlapci v kapele už vedia, že kedykoľvek môžem dostať takýto šiši nápad a zmením im program na nasledujúcich 20 dní. Veľmi si vážim, že mi plne dôverujú a idú so mnou aj do takýchto šialených projektov,“ približuje Mihalčín.

Aby sa toto všetko podarilo, nakrúcaniu predchádzal tréning choreografie, keďže celá kapela v novinke prevádza svoje tanečné danosti. A ako reagovala kapela, keď sa dozvedeli, že celý klip doslova pretancujú? „Neprotestoval snáď nikto, jedine náš basák Tomáš sa na nás smutne pozeral, keď sme mu povedali, že bude tancovať s kontrabasom na pleciach. Jednoznačne to mal z nás najťažšie, ale zvládol to nakoniec bez reptania, úplne profesionálne,“ hovorí spevák. „Ja som si v prvom rade pomyslel, prečo dokelu nehrám na flautičke alebo husličkách. Priznávam, že tancovať s kontrabasom na pleciach je dosť náročné a tri dni ma musela moja priateľka rozmasírovávať. Takže vlastne môžem povedať, že to bolo nakoniec ako celok dosť príjemné (smiech),“ dopĺňa spomínaný Tomáš Ďurkáč.

Celý klip, ale aj samotná skladba pôsobia veľmi humorne, zábavu si počas točenia užila aj celá kapela. Kto sa však zabavil najviac? „ Na začiatku sme sa teda dosť motali, keď sme sa učili tú choreografiu. Mal som z toho trochu haluze, že to bude vyzerať katastrofálne, ale asi po dvoch hodinách cvičenia – tak niekedy okolo polnoci – sa každý z nás niekde našiel a mňa osobne to začalo reálne baviť. Vlastne baví nás robiť veci inak, ako to robia mnohí, stále sa snažíme vymyslieť niečo nové, inovatívne a šiši zároveň,“ spomína frontman kapely. „Jednoznačne som sa bavil najviac počas prípravy natáčania klipu, keď sme sa učili v tanečnej sále pred zrkadlom tancovať ako naozajstná chlapčenská kapela a už nám chýbali iba biele rozopnuté košele a jemný dážď,“ okomentoval svoje dojmy z nacvičovania choreografie Igor Polorecký.

Treba spomenúť, že kapela by svoje tanečné vlohy neprehĺbila bez podpory profíkov, ktorí sa v klipe tiež objavujú. „ Samozrejme, nezvládli by sme to takto rýchlo, keby naši kamaráti tanečníci z PUĽSU neprišli takisto pripravení. Priznávam, že sme čakali, že to budeme točiť aspoň 30x, kým sa to podarí tak, ako to bolo v scenári vymyslené. Ale Vilo Mikula, autor choreografie, na nás bral ohľad a prispôsobil ju našim netanečným možnostiam a aj mojim režisérskym pripomienkam a požiadavkám,“ nešetrí spevák chválou na členov Poddukelského umeleckého ľudového súboru.

Celý album sa na pultoch predajní objaví v lete

Albumu, ktorý uzrie svetlo sveta počas leta, chalani pred pár týždňami odštartovali zverejňovaním klipov každú nedeľu. Celkovo tak v krátkej dobe ponúknu 11 videí. Fanúšikovia z celkových 15 piesní toho času poznajú už 7 skladieb, pričom Srdce moje, Daj len mi daj, Cirkus a NAKA si priaznivci spievajú nejaký ten piatok. Odrátavanie vydania albumu Cirkus22 začalo pesničkou Divoký Východ, medzičasom skupina stihla zverejniť aj videoklip s názvom Hora a aktuálne spomínaný Langoš. „Natočených máme ďalších 8 klipov. Spolu s naším kamarátom, kameramanom Petrom Rončíkom, práve pripomienkujeme a upravujeme posledné drobnosti, aby sme to mali pekne pripravené na premiéry počas nasledujúcich nedieľ. Samozrejme, chystá sa aj vydanie samotného CD hudobného nosiča pod názvom CIRKUS 22. Je to vlastne už len otázka pár dní, kedy začne predpredaj. Za celú kapelu môžem povedať, že sa hlavne tešíme na všetky letné koncerty a baviacich sa a spievajúcich ľudí na open air koncertoch, ktorých dúfam bude neúrekom“, prezrádza Martin Mihalčín na čo sa môžu fanúšikovia v najbližších týždňoch tešiť.