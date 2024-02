Video: Alan Murin, Iova a Serban Cazan prichádzajú s hitom Still Love You

Talentovaný hudobník Alan Murin vydáva svoju prvú medzinárodnú skladbu Still Love You, na ktorej spolupracoval s rumunskými kolegami – speváčkou IOVA a producentom Serbanom Cazanom. „Rozchodová“ novinka je v úplnom protiklade s tradičnými piesňami tohto typu.

Základy novinky Still Love You položil Alan Murin približne takmer dvoma rokmi, krátko po príchode z Ameriky. Vtedy sa mu podarilo zaujať a otvorili sa mu dvere do presláveného produkčného domu v Rumunsku. Zatiaľ čo sa umelcovi stále viac a viac darilo v hudobnej tvorbe, v súkromí to až tak ideálne nebolo.

„Do Rumunska som nešiel s príliš konkrétnymi očakávaniami, ale vedel som, že sa na to veľmi teším. Bola to prvá cesta za hudbou do zahraničia, ktorá bola na vyššej úrovni, viac profi team. Vedeli sme, s kým ideme robiť, kam ideme robiť a čo zhruba ideme robiť,“ hovorí o ceste za singlom Alan Murin. Kľúčovú úlohu zohral Serban Cazan, ktorý spolupracuje s umelcami ako napríklad Rita Ora. Slovenského umelca inšpirovalo aj samotné mesto Bukurešť, ktoré mu v mnohom pripomínalo našu Bratislavu a zároveň ukazovalo, aký potenciál môže naše hlavné mesto mať. „Mám takú víziu budúcnosti, že by som rád vytvoril komplexnejšie stredisko, kde sa budú dať tvoriť a vyjadrovať rôzne umelecké smery,“ prezradil o svojich plánoch. Počiatočnú verziu mohol ochutnať práve v Rumunsku, keď tvorili v produkčnom dome. Tam bolo niekoľko veľkých, krásnych a dobre vybavených štúdií a aj štúdiá menšie, komornejšie a viac v garážovom štýle so starším, ale autentickým vybavením a iným „vibe-om“.

„Na Serbanovi sa mi páčilo, že má jednu špecifickú vlastnosť. Dokáže z umelca vytiahnuť to najlepšie z umelca. Vďaka tomu dokáže vykresať ten pomyselný diamant zo suroviny, ktorá mu prikráčala do štúdia a nesnaží sa tam dávať svoje veci. Hovorí sa, že dobrý spolupracovník, dokáže spolupracovať tak, aby veci fungovali a výborný spolupracovník dokáže ustúpiť tak, aby všetci v miestnosti vedeli dať zo seba to najlepšie,“ nešetril chválou Alan. Serban Cazan, uznávaný producent a skladateľ zoznámil Alana zoznámil v Rumunsku so speváčkou Iovou. Už pri prvej otázke: „Čo ideme robiť?“ sa umelci zhodli na nápade pretaviť smútok z rozpadu vlastných silných partnerských vzťahov do piesne Still Love You. Tá si na svoje vydanie počkala takmer dva roky, no čakanie stálo za to. „Skladba je zrkadlom boja so sebou samým, ale aj túžbou po nájdení skutočného ja,“ hovorí Alan Murin. Ten v novinke otvára skryté rany a priznáva hĺbku svojej lásky a sklamania z nej. Spoluprácu označuje ako neuveriteľnú, spontánnu až kúzelnú. „Bolo príjemné počuť od Serbana, že aj pre neho to bola výnimočná spolupráca. Dohodli sme sa, že ešte budeme robiť aj na ďalších veciach spolu,“ dodal spevák.

Svoj príbeh má aj samotný videoklip. Hoci už pred časom existovala verzia videoklipu, ktorá bola doteraz najdrahšia v produkcii pre Alana Murina, svetlo sveta neuzrie. Skladbu Still Love You sprevádza videoklip z dielne Anze Scrubeho, známeho vďaka choreografiám a stage dizajnu pre Chrisa Browna. „Jednu, moju, časť sme nakrúcali počas výletu do Los Angeles. Sú tam teda zábery plné teplého slnečného svetla, ulíc, pobrežia... Druhú, Iovinu, pre zmenu v zimných, horských pohľadoch v Ljubljane v Slovinsku,“ prezradil Alan Murin.

Alan Murin a Iova v Still Love You spoločne vedú poslucháča cestou prebdených nocí a nenaplnených predstáv. Dynamiku skladbe dodávajú zážitky a tempo nabáda na precítenie emócie, ktorú do skladby autori vniesli. Zo spoločnej novinky je cítiť vďačnosť za všetko, čo im ich vzťahy priniesli a hoci by sme v takomto prípade očakávali klasickú pomalú rozchodovú skladbu na vyplakanie, pri počúvaní tejto novinky sa vám bude chcieť tancovať. „To, čo ma robí ako umelca jedinečnou, je spôsob, akým vnímam hudbu a ako ju doslova počujem vo svojej hlave, ako ju môj mozog chápe a ako ju cíti moje srdce. Odtiaľ to prichádza prirodzene: texty, koncept a príbeh,“ hovorí rumunská speváčka Iova a aj jej jedinečnosť dáva singlu niečo, čo upúta pozornosť poslucháča a skladbu nebude vedieť „dostať z hlavy“.

Alan Murin x IOVA – Still Love You: