VIDEO: Alan Murin predstavuje nový singel Vypínam

Ilustračná snímka.

Bratislava 27. augusta (TASR) – Mladý Bratislavčan Alan Murin predstavuje novú skladbu s názvom Vypínam. Hudbu aj text songu v štýle new pop si zložil sám. Vyznáva sa v nej z toho, čo preňho znamená rodina a domov.uviedol k vzniku skladby spevák.Alan momentálne študuje hudobnú produkciu a zvukové inžinierstvo na Point Blank Music School v Londýne.dodáva.V júli vydal Alan debutové EP s názvom 15 23 s trojicou nových piesní, úvodnou je Sám sebou, druhou práve Vypínam. Číslice v názve znamenajú čas vydania, 23 je dátum 23. júla, 15 čas vydania o 15:23 hodine.doplnil.Alan Murin, dvadsaťročný Bratislavčan je spevák, textár a producent. Hudbe sa venuje od 15 rokov, svoje prvé demo skladby vydával už v roku 2017. Najskôr pôsobil pod pseudonymom Sane. Po skončení strednej školy sa rozhodol pokračovať v štúdiu na vysokej škole v Londýne so zameraním na hudobnú produkciu a zvukové inžinierstvo. V súčasnosti popri štúdiu investuje celú energiu do budovania svojej hudobnej kariéry na Slovensku. V tomto roku zverejnil pod vlastným menom, ako Alan Murin, svoje debutové EP 15 23 s troma skladbami, ktoré potvrdzujú jeho hudobné ambície.