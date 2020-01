Video: Billie Eillish ovládla udeľovanie cien Grammy, ocenili aj film od Beyoncé a vzdali česť Princeovi (foto)

Rockový a popový výkon

Pocta zosnulému spevákovi

27.1.2020 - Nočné udeľovanie cien Grammy ovládla 18-ročná americká speváčka Billie Eilish, ktorá získala päť trofejí. Uspela pritom vo všetkých štyroch hlavných kategóriách, teda Album roka (When We Fall Asleep, Where Do We Go?), Nahrávka roka (Bad Guy), Pieseň roka (Bad Guy) a Nováčik roka.Jej debutovú štúdiovku vyhlásili aj za Najlepší popový vokálny album. Finneas si za prácu na albume pripísal na konto cenu pre producenta roka (neklasická hudba). When We Fall Asleep, Where Do We Go? je tiež Najlepší album po technickej stránke (neklasická hudba).Najviac nominácií - osem, mala v hre 31-ročná interpretka Lizzo, ktorá si odniesla domov tri gramofóniky, a to za Najlepší sólový popový výkon (Truth Hurts), Najlepší tradičný r'n'b výkon (Jerome) a Najlepší súčasný urban album (Cuz I Love You - Deluxe)Tridsaťpäťročný Gary Clark Jr. uspel vďaka piesni This Land v kategóriách Najlepší rockový výkon a Najlepšia rocková skladba a štúdiovku s rovnakým názvom označili za Najlepší súčasný bluesový album. Anderson .Paak vydal Najlepší r'n'b album (Ventura), pričom skladbu Come Home (feat. André 3000) vyhlásili za Najlepší r'n'b výkon.Duo The Chemical Brothers ponúklo Najlepšiu tanečnú nahrávku (Got to Keep On) a ich deviata štúdiovka No Geography je Najlepší elektronický/tanečný album.Najlepší popový výkon podalo duo Lil Nas X a Billy Ray Cyrus v piesni Old Town Road, pričom cenu dostal aj videoklip k nej. Americká kapela Cage the Elephant získala vďaka svojej piatej štúdiovke Social Cues Grammy za Najlepší rockový album. Tyler, The Creator nahral Najlepší rapový album (Igor), 21 Savage a J. Cole zas najlepšiu rapovú skladbu (A Lot).



V žánri country dominovala 61-ročná Tanya Tucker, ktorá dostala ceny za Najlepší country album (While I'm Livin') a Najlepšiu country skladbu (Bring My Flowers Now). Trofej za Najlepší country sólový výkon získal 86-ročný Willie Nelson (Ride Me Back Home).



Najlepší hudobný film je Homecoming od Beyoncé. Lady Gagu a Bradleyho Coopera ocenili za kompilačný soundtrack filmu Zrodila sa hviezda (2018) a tiež za verziu piesne I'll Never Love Again, ktorá v ňom zaznela.



Už 62. ročník podujatia sa konal v Staples Center v Los Angeles. Moderátorkou večera bola Alicia Keys. Na slávnosti vystúpili napríklad Blake Shelton, Gwen Stefani, Alicia Keys, Camila Cabello, Ariana Grande, Billie Eilish, Aerosmith, Run-DMC, Demi Lovato a mnohí ďalší. Usher, FKA Twigs a Sheila E. vzdali česť zosnulému Princeovi. Informácie pochádzajú z webstránky www.grammy.com.

Ceny Grammy - 62. ročník

prehľad víťazov a víťaziek vo vybraných kategóriách:













Album roka: Billie Eilish - When We Fall Asleep, Where Do We Go?

Nahrávka roka: Billie Eilish - Bad Guy

Pieseň roka: Billie Eilish - Bad Guy

Nováčik roka: Billie Eilish

Producent roka (neklasická hudba): Finneas (za album When We Fall Asleep, Where Do We Go? od Billie Eilish)

Najlepší sólový popový výkon: Lizzo - Truth Hurts

Najlepší popový výkon dua alebo skupiny: Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus - Old Town Road

Najlepší popový vokálny album: Billie Eilish - When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Najlepší tradičný popový vokálny album: Elvis Costello & The Imposters - Look Now

Najlepšia tanečná nahrávka: The Chemical Brothers - Got to Keep On

Najlepší elektronický/tanečný album: The Chemical Brothers - No Geography

Najlepší súčasný inštrumentálny album: Rodrigo y Gabriela - Mettavolution

Najlepší rockový výkon: Gary Clark Jr. - This Land

Najlepšia rocková skladba: Gary Clark Jr. - This Land

Najlepší rockový album: Cage the Elephant - Social Cues

Najlepší metalový výkon: Tool - 7empest

Najlepší alternatívny album: Vampire Weekend - Father of the Bride

Najlepší country sólový výkon: Willie Nelson - Ride Me Back Home

Najlepší country výkon dua alebo skupiny: Dan + Shay - Speechless

Najlepší country album: Tanya Tucker - While I'm Livin'

Najlepšia country skladba: Tanya Tucker - Bring My Flowers Now

Najlepší new age album: Peter Kater - Wings

Najlepší komediálny album: Dave Chappelle - Sticks & Stones

Najlepšie improvizované džezové sólo: Randy Brecker - Sozinho

Najlepší džezový inštrumentálny album: Brad Mehldau - Finding Gabriel

Najlepší džezový vokálny album: Esperanza Spalding - 12 Little Spells

Najlepšia inštrumentálna kompozícia: John Williams - Star Wars: Galaxy's Edge (Symphonic Suite)

Najlepší inštrumentálny aranžmán: Jacob Collier - Moon River

Najlepší inštrumentálny aranžmán s vokalistami: Jacob Collier - All Night Long

Najlepší reggae album: Koffee - Rapture

Najlepšie balenie nahrávky: Barry Ament, Jeff Ament, Jeff Fura & Joe Spix za kompiláciu Chris Cornell

Najlepší remix: Tracy Young - I Rise (Tracy Young's Pride Intro Radio Remix)

Najlepší videoklip: Lil Nas X & Billy Ray Cyrus - Old Town Road (Official Movie)

Najlepší hudobný film: Beyoncé - Homecoming

Najlepší kompilačný soundtrack pre vizuálne médiá: Lady Gaga & Bradley Cooper - A Star Is Born

Najlepší soundtrack pre vizuálne médiá: Hildur Gudnadóttir - Černobyl

Najlepšia originálna skladba vo filme: Lady Gaga & Bradley Cooper - I'll Never Love Again (verzia z filmu Zrodila sa hviezda)

Najlepší americana album: Keb' Mo' - Oklahoma

Najlepší výkon v rámci tradičnej americkej hudby: Sara Bareilles - Saint Honesty

Najlepšia skladba v rámci tradičnej americkej hudby: Sarah Jarosz, Aoife O'Donovan & Sara Watkins - Call My Name

Najlepší tradičný bluesový album: Delbert McClinton & Self-Made Men - Tall, Dark, and Handsome

Najlepší súčasný bluesový album: Gary Clark Jr. - This Land

Najlepší folkový album: Patty Griffin - Patty Griffin

Najlepší rapový výkon: Nipsey Hussle feat. Roddy Ricch & Hit-Boy - Racks in the Middle

Najlepšia rapová skladba: 21 Savage feat. J. Cole - A Lot

Najlepší rapový album: Tyler, The Creator - Igor

Najlepšia rapovo-spievaná spolupráca: DJ Khaled feat. Nipsey Hussle & John Legend - Higher

Najlepší r'n'b výkon: Anderson .Paak feat. André 3000 - Come Home

Najlepší tradičný r'n'b výkon: Lizzo - Jerome

Najlepšia r'n'b skladba: PJ Morton feat. JoJo - Say So

Najlepší r'n'b album: Anderson .Paak - Ventura

Najlepší súčasný urban album: Lizzo - Cuz I Love You (Deluxe)

Najlepší world music album: Angélique Kidjo - Celia

Najlepší album po technickej stránke (neklasická hudba): Billie Eilish - When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

